通姦罪違憲！司法院修法刪除法條了

司法院通過刑事訴訟法修正案。（記者吳政峰攝）

2020-06-16 19:56:56

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官上月29日宣告通姦罪違憲，法務部隨即啟動刪除「刑法」第239條「通姦罪」，司法院也不惶多讓，16日院會通過刪除「刑事訴訟法」第239條但書「可單獨對通姦配偶撤告」；另外，為了避免被告遭到「突襲」，亦通過刑訴法修正案，未來判決結果如果是部分有罪、部分無罪，被告就有罪部分上訴時，二審法院不得連同無罪部分一起審，以免出現「無罪變有罪」的狀況，草案將於近日送行政院會銜審議。

司法院指出，刑法第239條通姦及相姦罪違反憲法第22條所保障的「性自主權」，不符比例原則，故配合刪除現行刑訴法第234條第2項關於此等犯罪專屬告訴人的規定；而第239條但書違反憲法保障的平等權，大法官宣告違憲失效，故配合刪除但書規定。

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另外，被告一罪牽涉數個犯行，法院如果判部分犯行有罪，另一部分無罪、免訴或不受理時，被告只會對有罪部分上訴，力拼無罪或減輕刑責，但按照目前的刑訴法第348條規定，上訴審會連無罪部分一起審理，最後可能會出現「無罪變有罪」的逆轉情形，對被告形同突襲。

司法院舉例，一名被告販賣金融帳戶給詐騙集團，詐騙集團拿帳戶犯下兩起詐欺案，被告則觸犯「幫助詐欺罪」，法官審理後判決幫助詐欺一案有罪、一案無罪，被告不服，上訴力拼2案全無罪，但上訴審會把2案重新再審一次，最後不排除恐出現「2案均有罪」的狀況，對被告如同突襲。

本次修法改為，被告若沒有對無罪、免訴、不受理部分上訴，則上訴審法院不得就這部分再行審理，只能審有罪部分。

修正案還寫到，如果被告對於犯罪事實（如：吸毒驗尿罪證確鑿）沒意見，但覺得刑度判太重、對沒收物品有意見或不滿保安處分，上訴求輕判、不要沒收或變更保安處分，上訴審不用再審一次犯罪事實，只要審酌原審的刑度、沒收、保安處分是否合理即可，減少法官負擔。

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