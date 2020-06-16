蔡英文將出席「哥本哈根民主高峰會」 丹麥媒體全版報導

總統蔡英文19日應邀出席今年度的「哥本哈根民主高峰會」視訊會議，丹麥報紙《政治報》（Politiken）15日以全版報導此事。（照片擷取自駐丹麥台北代表處臉書所貼《Politiken》報導）

2020-06-16 16:43:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文19日應邀出席今年度的「哥本哈根民主高峰會」視訊會議，駐丹麥台北代表處臉書表示，丹麥大報《政治報》（Politiken）15日以全版報導此事，並指出此舉激怒北京，但丹麥政府拒絕接受中國的批評。

「Taiwan in Denmark 駐丹麥台北代表處」臉書今日（16日）發文，寫下《政治報》報導的內容摘要。報導指出，丹麥「哥本哈根民主高峰會」大型國際視訊會議將於本週四、五（18、19日）舉辦，預料將引起北京極大憤怒及關切。

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報導表示，丹麥外交部長科福德（Jeppe Kofod）拒絕了中國的批評，他強調，言論和集會自由都是丹麥憲法保障的權利。身為公部門的外交部長，他不能干預私部門所辦理的會議或峰會，但丹麥的一中政策也很清楚。

丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）則強烈批判中國，並呼籲支持台灣。拉斯穆森說，台灣是非常成功的民主國家，也是全球抗疫的榜樣。北京長期以來對台灣2300萬人民施壓、威脅及攻擊，並且不斷企圖孤立台灣。他表示，非常期待總統蔡英文在峰會上的演說。

報導也引述2位學者的看法，丹麥國防防衛學院中國事務研究員索倫森（Camilla Nørup Sørensen）表示，即便這次峰會採視訊方式，但丹麥同樣面臨極大風險，中國非常關注這次峰會，目前的問題是，中國將如何應對；北歐亞洲研究所中國事務研究員福斯比（Andreas Bøje Forsby）認為，中國料將對峰會提出抗議，倘若中國對丹麥採取報復行動，失去的將比得到的多。

「哥本哈根民主高峰會」是由民主聯盟（Alliance of Democracies）基金會舉行的年度會議，該組織正是由拉斯穆森發起，目的是加強全球的民主，與會者均是政商界的頭號人物。今年因為疫情的關係，改為視訊方式。除了蔡英文外，香港民運人士「香港眾志」的黃之鋒也在邀請之列。

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