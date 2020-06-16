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培養從事兩岸協商談判對象 中國學者點名柯文哲

中國學者認為，要引導台灣各界人士走上兩岸協商之路，「白色力量的柯文哲」是其中一個目標。（資料照）

中國學者認為，要引導台灣各界人士走上兩岸協商之路，「白色力量的柯文哲」是其中一個目標。（資料照）

2020-06-16 16:03:52

〔即時新聞／綜合報導〕上海台灣研究所常務副所長倪永杰一篇刊登在《台海研究》2019年第4期的文章近日在網路流傳，這篇名為〈關於「兩制」台灣方案與兩岸民主協商的若干思考〉的文章中表示，要引導台灣各界人士走上兩岸協商之路，其中特別提及「白色力量的柯文哲」。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如出面闢謠，強調民眾黨有個人立場，不會動搖。

中國政治期刊《台海研究》，在2019年第4期的出版物中，刊登上海台灣研究所常務副所長倪永杰所撰的一篇關於兩制台灣方案與兩岸民主協商的文章，認為「一國兩制」是兩岸最佳統一方案，為了落實「兩制」必須透過兩岸政治協商談判來解決，在這情況下，台灣民意成為左右談判的關鍵。

倪永杰指出，為了引導台灣輿論，要從五方面來著手，包含「醞釀兩岸協商談判的氛圍」、「培養支持兩岸協商談判、最終走向統一的強大民意」、「尋找開展兩岸協商談判的好時機、好議題」、「尋找並培養參與、從事兩岸協商談判的對象、領袖」、「營造有利兩岸協商談判的國際環境」。

而在「尋找並培養參與、從事兩岸協商談判的對象、領袖」這點，倪永杰指出，要選擇、鼓勵支持統一、願意協商、積極付出的台灣有關團體，「我們要做好統派力量如統一聯盟黨、新黨、親民黨、白色力量的柯文哲、以及島內重大社會團體、重要宗教團體、著名政治人物、具有重大影響力人士、著名輿論工作者的工作」，引導他們走上兩岸協商之路。

蔡壁如︰民眾黨有個人立場不會動搖

柯文哲再次受到中國學者點名，又一次引發網路議論，據《民視》報導，面對黨主席被中國視為兩岸協商談判目標，台灣民眾黨立委蔡壁如，強調民眾黨有個人立場，不會動搖。

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