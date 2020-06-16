陸軍穿新衣！ 新運動服、內衣讓官兵更舒適

國防部16日舉行記者會，公布「陸軍經理品研改成果」。圖為戰車乘員防火服（左）及連身工作服（右）。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-16 14:16:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日召開記者會發表陸軍新式運動服、軍便服、女性運動內衣等18項服裝，陸勤部補給處長劉雅魁表示，新式運動服具有更好的機能性，而女性運動內衣更是首度公開發表，具有備除臭抗菌、觸感柔順及吸溼快乾等優點，穿著貼身舒適，目前有數位迷彩及灰色等2種款式。

陸軍公布的18款新式服裝，包括運動服、軍便服、專用服裝、防寒服裝、消耗性服裝等，劉雅魁說，陸軍在2017年已編成研改小組，邀集產官學界執行研改，採用舒適、具複合性功能的機能布料，盼能讓官兵穿得更舒適。

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除了運動服、軍便服，戰車部隊官兵也將配備防火服，劉雅魁表示，這款服裝採用「Nomex」材質，外觀則採用新款數位迷彩，大幅提升防火效果。另一款數位迷彩連身工作服則更強調耐磨、抗污，其採用的雙向拉鍊，也更方便官兵穿脫。

劉雅魁表示，女性運動內衣成本價約350元，未來將納入服裝站供官兵選購，和現行的服裝「代金」政策不衝突；後次室後管處副處長蔡淑芬表示，目前女性服裝代金項目包含裡衣、裡褲，國軍仍維持每年980元代金發放，供官兵採購，後續待完全滿足官兵需求後，再研議將代金品項回歸公發撥補體系之中。

國防部16日舉行記者會，公布「陸軍經理品研改成果」。圖為軍便服。（記者叢昌瑾攝）

國防部16日舉行記者會，公布「陸軍經理品研改成果」。圖為新式運動服外套。（記者叢昌瑾攝）

國防部16日舉行記者會，公布「陸軍經理品研改成果」。圖為新式長袖運動服。（記者叢昌瑾攝）

國防部16日舉行記者會，公布「陸軍經理品研改成果」。圖為新式短袖運動服。（記者叢昌瑾攝）

國防部16日舉行記者會，公布「陸軍經理品研改成果」。圖為特戰背包。（記者叢昌瑾攝）

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