神鬼戰士出擊！ 陸軍特1營展開15天350公里戰術行軍

陸軍特1營現正展開為期15天丶350公里的戰術任務行軍訓練。（圖：擷取自陸軍司令部臉書專頁）

2020-06-13 10:07:49

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍特戰指揮部特1營現正在北部地區，展開為期15天丶距離350公里的戰術任務行軍訓練，軍方將領指出，戰術任務行軍訓練是結合山林丶城鎮丶海濱等現地地形的戰術行軍訓練，讓陸軍特部隊能夠如同神鬼戰士一般，熟悉地形地物還可神出鬼沒出擊，有效阻截敵軍行動。

特1營350公里戰術任務行軍訓練是在本月8日開訓，預計到本月22日返回駐地結訓。8日的開訓典禮由陸軍副司令莫又銘中將主持。莫又銘指出，戰術任務行軍是一項極富意義的訓練，透過嚴峻地形與艱苦環境，淬鍊官兵堅強意志與扎實戰技，同時驗證駐地訓練成效，訓練務須以「安全」為最高原則，他期許各級幹部，應周延風險管控作為，妥善官兵關懷照顧，並結合想定及敵情，使每位官兵熟悉戰場環境，落實「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，確保行軍訓練圓滿順遂，達成守護家園目標。

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將領表示，特1營目前正在北部地區戰術行軍，行進期間會進行各項戰術項目及模擬情境狀況演練，例如於桃園地區執行「機動戒護作戰」，特1營派出「偵察分遣隊」偵蒐地形、敵情、敵側防機關及詭雷設施，以利遂行特戰攻堅任務。

另外，特1營也在桃園地區進行戰鬥射擊訓練，藉由上警戒、下警戒、低姿態等「三姿態」作戰訓練，使特戰兵保持最佳警戒狀態，提升突擊、反擊及牽制敵人的特性，展現特戰忠義驃悍、勇猛頑強精神。

根據陸軍司令部臉書專頁貼文指出，特指部陳姓一兵說，這是他第一次參加行軍任務，每一位特戰兵都必須背負沉重的野戰背包跟武器，完成長達350公里的路程，如遇風雨還得忍耐全身濕透的不適感，繼續前行，這些狀況無時無刻在消磨體力與意志。行軍不只是跟著前一員的腳步向前移動，而是要與前後鄰兵互相照應，遇狀況互相掩護。

在這次任務中擔任偵察分遣隊機槍手的特指部高姓上兵說，這次行軍和以往有些許不同，本次行軍著重更多的戰術訓練課程，讓他們更能精進特戰的戰技、戰法。

特指部林姓中尉指出，這是他第二次參與行軍訓練，本次的戰術行軍著重在戰術的訓練，配合各建制武器裝備應用，在教官們細心的教導下，他成長不少，對未來的軍旅生涯定有很大的幫助，期許單位的弟兄姊妹們能一起堅持到底，圓滿達成任務。

特1營實施「機動戒護作戰」，派出「偵察分遣隊」偵蒐地形、敵情及詭雷設施，以利遂行特戰攻堅任務。（圖：擷取自陸軍司令部臉書專頁）

特1營在桃園地區進行戰鬥射擊訓練，藉由上警戒、下警戒、低姿態等「三姿態」作戰訓練，使特戰兵保持最佳警戒狀態。（圖：擷取自陸軍司令部臉書專頁）

擔任偵察分遣隊機槍手的特指部高姓上兵說，這次行軍和以往有些許不同，本次行軍著重更多的戰術訓練課程，讓他們更能精進特戰的戰技、戰法。（圖：擷取自陸軍司令部臉書專頁）

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