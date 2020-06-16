收爛攤？高雄「振興購物嘉年華」委外標案喊停

高雄振興嘉年華的委外標案喊停，改由市府續辦。 （記者葛祐豪攝）

2020-06-16 07:49:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜任內推出的高雄市「振興購物嘉年華」，遭質疑尚未招標就先起跑，意圖搶救韓國瑜的罷免危機，代理市長楊明州上任後，確定委外標案喊停，改由市府自行續辦。

對此，高雄市代理市長楊明州表示，已請法制局協助經發局檢視招標流程，不要因倉促上路，對外界的質疑要釐清，「行政程序的正義是很重要的」。

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楊明州強調，委外標案可能有一些瑕疵，可能暫停，但政策都有延續性，對市民的承諾，市府要做到，因此市府接續辦下去，「不要失信於民，並兼顧法令」。

高市府動用促產基金5千萬元，從6月1日起至8月31日，針對商圈、夜市提出「振興購物嘉年華」活動，但遭外界質疑倉促上路，5月22日才上網公告，6月1日決標，得標後隔天就得馬上執行，意圖趕在6月6日罷免投票前上路。

根據活動內容，有日日抽5萬消費抵用券、週週抽10兩黃金、月月抽汽車等，最後還有神秘大獎，只要在高雄消費滿500元，都有一組序號，有機會中大獎。

其中的4900萬購買獎品、宣傳的標案，6月1日只有一家廠商投標，不符首標須有3家以上廠商投標的規定，宣告流標，6月8日下午5點第二次投標，有一家廠商投標，依採購法規定，只要有一家廠商投標即可，接著將進入資格審查。

不過，此招標鬧得沸沸揚揚，在韓國瑜下台後，代理市長楊明州與經發局討論後，認為活動是為了刺激消費，因此決定續辦，但招標過程確實過急，引發外界質疑，因此決定委外標案喊卡，改由市府經發局自行辦理。

經發局表示，此案將由經發局自行購買黃金、百萬名車等獎品，不會影響已中獎民眾的權益。

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