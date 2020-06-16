陳亭妃開車在台中公墓迷路 脫身後想謝一位暗夜騎士..

台南立委陳亭妃日前到台中，卻被導航引到烏日第九公墓，人生地不熟的她差點迷路，幸好靠著一位女機車騎士，她才順利到達目的。（圖取自陳亭妃臉書）

2020-06-16 07:05:43

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨籍台南立委陳亭妃，本月13日晚間到台中參加一場活動，未料卻被導航帶到烏日第九公墓，最後竟然是靠著一位騎著機車揚長而去的女騎士意外幫她順利走出公墓，她拜託台中市議員何文海「如果找到這位女騎士，她要謝謝她」。

陳亭妃是在13日晚上8點多，要從台中霧峰到台中烏日，她開車載著家人開著導航，未料下了成功嶺後，卻開入了烏日第九公墓。

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陳亭妃說，因為平常常跑公祭，開到公墓她並不非常害怕，但因為路很窄，天又很暗，從台南到台中來的她人生地不熟，很擔心開到最後沒有路，兩邊都是公墓，不知如何回頭？

而就在進退兩難之時，陳亭妃說，路邊卻突然出現一個騎著機車的女騎士，她為此開到女騎士的旁邊，搖下車窗想跟對方問路，未料，才剛搖下車窗，對方卻加快油門揚長而去。

陳亭妃說，雖然沒有問到路，但也因此想，這位機車騎士加快油門開走，可見道路一直開下去是沒有問題的，她也因此放心順著路一直開，終於開到目的地。

開到目的地後的陳亭妃拜訪了台中市議員何文海，她和何文海談到這段趣事，並表示如果有機會希望能向這位「救」了她的女騎士致謝，何文海則說，陳亭妃走的路的確是從霧峰那個方向過來要到烏日及南屯的必經之路，至於要找女機車騎士可能比較困難。

陳亭妃的友人也說，女騎士碰到問路卻加快油門騎走，說不定是暗夜中看到突然有車開過來被嚇了一跳，殊不知是從台南來的名立委想要問路。

台南立委陳亭妃日前到台中，卻被導航引到烏日第九公墓，人生地不熟的她差點迷路，幸好靠著一位女機車騎士，她才順利到達目的。（圖取自導航地圖）

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