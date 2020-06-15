網扯許崑源墜樓是他殺 高大成：炒作行為很垃圾

高雄市議長許崑源（見圖）6日自住處墜樓身亡，抽血化驗結果未驗出酒精、毒物反應，排除墜樓飲酒或藥物影響可能，至於墜樓原因仍待釐清、了解。（資料照）

2020-06-15 23:46:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議長許崑源6日自17樓住處墜樓身亡，高雄地檢署法醫相驗後，初步排除外力造成，其死因確定顱骨開放性骨折及身體多處挫傷骨折。但近日有網友引用知名法醫高大成過去在節目上講解「墜樓公式」的影片，瞎扯推斷「許崑源估計是於9樓空屋臥室陽台丟下」？高大成怒轟，拿死人來炒作的行為「有夠垃圾」。

據《三立新聞網》報導，針對許崑源的死因，日前有網友引用高大成過去在節目上講解「墜樓公式」的影片，分析推測「依據高大成法醫所述8樓顱骨骨折、12樓腦漿溢出，研判高雄市議長許崑源被墜樓，估計於正在銷售的9樓空屋臥室陽台丟下？」、「頭著地顱骨開放性骨折、無意識情況、全身多處骨折。外傷可能是被電擊擊昏、或徒手打昏」。

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報導指出，高大成認為，網友胡亂引用他在節目上的說法，讓他相當困擾，因為該影片至今已有上千名網友按讚。高大成受訪指出，不同案件的構成要件都不一樣，怎麼可以兜在一起；他透露，因為有粉絲轉傳此影片詢問他「許崑源是他殺嗎」？他才知道遭到「惡意引述」。

高大成強調，除非是當事人家屬拜託，否則他不可能去評論死因，對於網友想靠死人來炒作的行為感到嗤之以鼻，也砲轟此行為「根本就是下X、垃圾」。高大成15日晚間更在臉書發文透露，助理被韓粉打電話騷擾（私人手機），問說許崑源是否真的被4個人從高樓丟下，「還說他們是站在正義這一方」，讓助理無奈向他抱怨，真是「瘋人一堆」。

高大成自嘲：「韓國瑜KMT的支持者真是厲害！竟然可以神通廣大的查詢到我助理的私人手機。下一個鈴聲響起的會是小弟高大成嗎？」他也重申，死因諮詢僅接受死者家屬、委任律師。

許崑源6日從住處墜樓身亡，雄檢相驗後初步排除外力造成，為求審慎也進行抽血化驗，據了解化驗結果未驗出酒精、毒物反應，排除墜樓飲酒或藥物影響可能，至於墜樓原因仍待釐清、了解。

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高大成（見圖）強調，除非是當事人家屬拜託，否則他不可能去評論死因，對於網友想靠死人來炒作的行為感到嗤之以鼻，也砲轟此行為「根本就是下X、垃圾」。（資料照）

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