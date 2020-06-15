民眾黨立委、黨工都有台北燈節外套 苗博雅質疑市庫通黨庫

蔡壁如穿著台北市政府捐贈物資。（圖：苗博雅提供）

2020-06-15 15:16:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北政府官員都有一件綠色飛行夾克，是台北燈節期間民間贊助，台北市議員苗博雅今下午於議會市政總質詢問台北市長柯文哲，為什麼民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠也有？觀傳局長劉奕霆尷尬說，「看是不是有府級長官提供給其他貴賓」。苗博雅於當場秀出照片追問，那為什麼民眾黨黨工大家都有？燈節物資這樣用的？市庫怎麼通到黨庫去了？

苗博雅打臉說，他看過台北燈節貴賓名單，蔡壁如、邱遠臣沒在貴賓名單啊！其他立委參加台北燈節，也沒拿到這外套啊！柯文哲答詢時未正面回應，僅頻頻問劉奕霆「這誰送他的？」劉奕霆表示，該外套是民間贊助觀傳局，依需要給相關長官，並表示要問一下是不是府級長官發給其他貴賓。

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苗博雅請劉奕霆想清楚答案，「因為甚至連民眾黨黨工（黨發言人陳宥丞）也有耶！黨工耶！這件肯定是觀傳局那件，因為上面魔鬼氈一模一樣，民眾黨黨工外套上面還印自己名字」。劉奕霆尷尬只能說「是」。

苗博雅說，外套沒多少錢，民眾黨政黨補助款7千多萬元，可以自己做啊！為什麼要拿燈節物資呢？柯文哲語塞說，這以後要簽收、發的物資要簽收，這很奇怪，誰給他的？並表示應該要建立制度。

被苗博雅問及如何調查？柯文哲回答說，很簡單，回去看領了幾件、給了幾件，再給議員回覆、報告

苗博雅批，民眾黨外套件數拿的比體育局還多，文化局只有3件、體育局2件，民眾黨現在公開露出照片有3件以上。柯文哲允諾回去查；苗博雅提醒，不要推給基層科員，搞清楚誰拍板的？市庫怎麼通到黨庫去？

民眾黨發言人陳宥丞則透過媒體表示，該外套為西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫，感念蔡壁如時任市府顧問對西門商圈發展貢獻，特別捐贈同款外套予民眾黨黨部，並非市府資產，為免造成社會各界誤會，特此澄清。

劉奕霆下質詢台後向媒體表示，經了解是民間協會自行製作贈送給黨部，與市府並無關聯。

民眾黨黨工（圖左）穿著台北市政府捐贈物資。（圖：苗博雅提供）

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