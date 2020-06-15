為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

讓性產業合法化 彰縣議員提案擬訂「性專區自治條例」

縣議員莊陞漢認為與其迴避性交易的問題，不如讓它法法化，統一管理，建議訂定性專區自治條例，並非鼓勵大家去特種行業，而是要透過監督讓性產業合法化，一來好管理同時提高政府稅收。（記者張聰秋攝）

縣議員莊陞漢認為與其迴避性交易的問題，不如讓它法法化，統一管理，建議訂定性專區自治條例，並非鼓勵大家去特種行業，而是要透過監督讓性產業合法化，一來好管理同時提高政府稅收。（記者張聰秋攝）

2020-06-15 13:56:42

［記者張聰秋／彰化報導］全國衝第一！台灣自2011年立法院三讀通過社會秩序維護法修正案，授權地方政府自行劃設性交易專區，迄今尚無縣市訂定，民進黨和國民黨彰化縣議員共15人，連署提案要求縣府擬定「性專區自治條例」，讓性產業合法化。

這項超前衛的提案由民進黨縣議員莊陞漢和國民黨陳重嘉共同提案，獲得其他13位藍綠縣議員連署支持，莊陞漢受訪指出，基於全世界各地性產業普遍是地下化產業，衍生治安和居住品質的問題，與其迴避不如法治化。

他說，這概念好比博奕產業，長期存在民間不去管理問題反而一大堆，集中統一管理讓有需求的人使用，是先進國家的作法，同時可提高國家的稅收，以歐洲國家來說，也有性專區和法源條例，反而更能有效監督與管理。

會不會擔心被選民罵？莊陞漢說，提案並非鼓勵民眾去八大行業的地方，目的希望法治化，民眾的觀念和接受度也該與時俱進，好比通姦除罪化，並非除罪化就是鼓勵大家通姦，民智應該跟著時代的變化一起進步。

對此，經綠暨綠能發展處長劉玉平表示，縣府會從產業發展的角度和解決問題的面向思考這項提案，不過，性產業專區是高度爭議的議題，地方的共識和民意調查是關鍵，過去沒有做過民調，尚無法得知地方對此議題的想法。

劉玉平指出，縣府會盤點既有的資料和分布的情形，以及其問題的屬性何在，是否透過專區就能解決，由於目前法源主要仍在社會秩序維護法，須徵詢警察局對這方面的看法，現階段只是提案未來是否能立法，還有一段很長的路要走，縣府會就議員提案做研議。

彰化縣15位縣議員，難得不分色彩，共同連署，建請縣府擬定「性專區自治條例」。（記者張聰秋攝）

彰化縣15位縣議員，難得不分色彩，共同連署，建請縣府擬定「性專區自治條例」。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大甲媽要來了！香客停歇的彰化縣議會今年有新規定
2020-06-10 12:21

大甲媽要來了！香客停歇的彰化縣議會今年有新規定
武漢肺炎》中、韓中招！襪鄉瘋傳轉單台灣 真相是....
2020-03-05 20:32

武漢肺炎》中、韓中招！襪鄉瘋傳轉單台灣 真相是....
來自海洋和大地的祝福　守護您的笑容

來自海洋和大地的祝福　守護您的笑容
武漢肺炎》防疫第一 彰化縣議會臨時會延期了
2020-03-02 22:04

武漢肺炎》防疫第一 彰化縣議會臨時會延期了
搖斷帥旗暴紅！他「撩」王惠美：天真浪漫少女心…
2019-12-25 17:35

搖斷帥旗暴紅！他「撩」王惠美：天真浪漫少女心…
榮獲多項國際大獎肯定　泰豐輪胎本業表現亮眼

榮獲多項國際大獎肯定　泰豐輪胎本業表現亮眼
政治今日熱門
2020-06-14 15:05

辦公投反對教師任教、不當解聘 監院糾正池東國小、澎縣府

2020-06-14 14:51

肯定楊明州「非常棒」 陳其邁：大家支持他做好市政

2020-06-14 14:57

談高市長補選 陳其邁：高雄需要重開機

2020-06-14 17:36

國防院：中國以灰色衝突蠶食對手 受害國反制不及

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播