讓性產業合法化 彰縣議員提案擬訂「性專區自治條例」

縣議員莊陞漢認為與其迴避性交易的問題，不如讓它法法化，統一管理，建議訂定性專區自治條例，並非鼓勵大家去特種行業，而是要透過監督讓性產業合法化，一來好管理同時提高政府稅收。（記者張聰秋攝）

2020-06-15 13:56:42

［記者張聰秋／彰化報導］全國衝第一！台灣自2011年立法院三讀通過社會秩序維護法修正案，授權地方政府自行劃設性交易專區，迄今尚無縣市訂定，民進黨和國民黨彰化縣議員共15人，連署提案要求縣府擬定「性專區自治條例」，讓性產業合法化。

這項超前衛的提案由民進黨縣議員莊陞漢和國民黨陳重嘉共同提案，獲得其他13位藍綠縣議員連署支持，莊陞漢受訪指出，基於全世界各地性產業普遍是地下化產業，衍生治安和居住品質的問題，與其迴避不如法治化。

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他說，這概念好比博奕產業，長期存在民間不去管理問題反而一大堆，集中統一管理讓有需求的人使用，是先進國家的作法，同時可提高國家的稅收，以歐洲國家來說，也有性專區和法源條例，反而更能有效監督與管理。

會不會擔心被選民罵？莊陞漢說，提案並非鼓勵民眾去八大行業的地方，目的希望法治化，民眾的觀念和接受度也該與時俱進，好比通姦除罪化，並非除罪化就是鼓勵大家通姦，民智應該跟著時代的變化一起進步。

對此，經綠暨綠能發展處長劉玉平表示，縣府會從產業發展的角度和解決問題的面向思考這項提案，不過，性產業專區是高度爭議的議題，地方的共識和民意調查是關鍵，過去沒有做過民調，尚無法得知地方對此議題的想法。

劉玉平指出，縣府會盤點既有的資料和分布的情形，以及其問題的屬性何在，是否透過專區就能解決，由於目前法源主要仍在社會秩序維護法，須徵詢警察局對這方面的看法，現階段只是提案未來是否能立法，還有一段很長的路要走，縣府會就議員提案做研議。

彰化縣15位縣議員，難得不分色彩，共同連署，建請縣府擬定「性專區自治條例」。（記者張聰秋攝）

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