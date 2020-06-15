林為洲：民進黨看起來很怕吳怡玎 可能是不錯人選

國民黨不分區立委吳怡玎被視為是高雄市長補選的奇兵，立法院國民黨團總召林為洲今表示，民進黨很怕吳選的樣子，這樣國民黨要考慮，吳可能是不錯的人選。（資料照）

2020-06-15 11:39:17

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨不分區立委吳怡玎被視為是高雄市長補選的奇兵，立法院國民黨團總召林為洲今表示，吳怡玎都還不是候選人就開始因為父親、前立委吳光訓被民進黨攻擊，民進黨很怕吳選的樣子，這樣國民黨要考慮，吳可能是不錯的人選。

對於高雄市長補選，林為洲今受訪時表示，國民黨絕對不可能放棄，從任何一個方面來看，國民黨要展現願意跟高雄市民再一次對話，而選舉過程就是一種對話，輸贏是一回事，但要展現誠意，國民黨過去犯了什麼錯要跟高雄市民面對面道歉，希望高雄市民再給國民黨機會，一定會堅持提出最好的人選，無論多麼艱苦，會全力以赴。

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林為洲也說，國民黨的高雄市長補選人選都還沒提出，就已經被民進黨攻擊了，攻擊是難免的，但吳怡玎都還不是候選人，民進黨好像很怕吳怡玎選的樣子，那這樣國民黨就要考慮，吳怡玎可能是不錯的人選。

林為洲強調，選舉過程中的批評是難免的，這是選舉的過程，問題在於這些批評是否恰當，民進黨會批評吳怡玎的爸爸是誰，但如果要講爸爸，恐怕陳其邁最怕談爸爸的事情。

林為洲指出，國民黨現在在密集徵詢人選，希望在本週三中常會通過特別提名辦法後，能越快提出人選越好，他個人希望在本週五之前確定人選，因為選舉日程2個月非常短，1天要當好幾天用，希望能盡快。

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