為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

悼念？晦氣？ 新崛江高掛「追悼許崑源」看板 網友罵翻

有高雄市民發現，近日高雄市新崛江商圈入口處高掛「悼許崑源議長」的看板，引發高雄民眾、網友熱議。（圖擷取自臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

有高雄市民發現，近日高雄市新崛江商圈入口處高掛「悼許崑源議長」的看板，引發高雄民眾、網友熱議。（圖擷取自臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

2020-06-15 01:10:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議長許崑源在罷韓投票當晚（6日）墜樓身亡，近日則有高雄市民發現，新崛江商圈與南華觀光商圈的入口處，高掛「悼許崑源議長」的看板，有高雄網友不滿痛批「變成新崛江殯儀館」、「有夠噁心的裝模作樣順便消費死者」。對此，新崛江商圈協會理事長楊翔茗表示，他僅是懷念、悼念許崑源，也強調不要再消費許崑源。

臉書「高雄點 Kaohsiung.」、罷韓社團「公民割草行動」與「只是堵藍」等粉專，近日都貼出新崛江商圈牌樓高掛「悼許崑源議長」看板的照片，有高雄網友不滿地說：「這是新崛江商圈....為何這麼高調作悼念？明明此人物向來毀譽參半，為何要強迫另一陣營的人來認同他？感念他？」

「只是堵藍」也發文批評，「我真的覺得國民黨真是夠了，消費許崑源要消費到甚（什）麼時候，現在連新崛江的門前廣告直接裝飾成殯儀館是在三小，所以現在去夜市消費是要包白包給攤販嗎」？

不少高雄網友也留言批評，「不知道的人還以為走進靈堂」、「人都走了！你們還有話講！不能讓議長好好走嗎？」、「消費許議長的其實不是別人，就是你他媽的國民黨一直在提。」、「這樣誰敢去」、「變成新崛江殯儀館」、「有夠噁心的裝模作樣順便消費死者」。

綜合媒體報導，當地民眾有人受訪覺得沒什麼，但也有人對看板不以為然，而楊翔茗受訪表示，許崑源對他有恩情，他只是單純懷念、悼念而已，強調許崑源已經往生了還要被消費，真的太過分了。

當地攤商則說，掛看板是為感謝許崑源過去對商圈發展的貢獻，等到出殯後就會把看板撤下，「絕對沒有政治意涵」。

新北市議會議長蔣根煌日前表示，許崑源訂本月27日出殯，全國正副議長聯誼會將配合協助治喪。

「高雄點 Kaohsiung.」臉書全文：

「只是堵藍」臉書全文：

高雄市南華觀光商圈入口也高掛「悼許崑源議長」的看板。（圖擷取自臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

高雄市南華觀光商圈入口也高掛「悼許崑源議長」的看板。（圖擷取自臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
6黑衣人到服務處要求向許崑源上香 梁文傑回應了
2020-06-14 00:17

6黑衣人到服務處要求向許崑源上香 梁文傑回應了
6黑衣人要求梁文傑向許崑源上香 立委老婆還原當時情況
2020-06-13 22:22

6黑衣人要求梁文傑向許崑源上香 立委老婆還原當時情況
賺錢超前 部署生財工具低門檻

賺錢超前 部署生財工具低門檻
小朋友問「不當總統要幹嘛」？小英接招妙回！
2020-06-13 19:44

小朋友問「不當總統要幹嘛」？小英接招妙回！
誇張！ 退休教授凱道率眾高喊「槍斃蔡英文」 恐已觸法
2020-06-13 18:09

誇張！ 退休教授凱道率眾高喊「槍斃蔡英文」 恐已觸法
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
辭官投入補選、不怕韓反悔提訴訟？ 陳其邁暖心回應了
2020-06-12 00:29

辭官投入補選、不怕韓反悔提訴訟？ 陳其邁暖心回應了
號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤
2020-06-10 06:20

號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤
政治今日熱門
2020-06-14 06:26

唐鳳衰躺槍！ 開發「美玉姨」監控LINE？ 韓粉長輩讓他無言

2020-06-14 06:40

柯P講錯蔣渭水歷史被抓包 宣傳影片急下架

2020-06-14 05:30

《觀察筆記》高雄好

2020-06-14 05:30

副閣揆人選 沈榮津呼聲高

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播