悼念？晦氣？ 新崛江高掛「追悼許崑源」看板 網友罵翻

有高雄市民發現，近日高雄市新崛江商圈入口處高掛「悼許崑源議長」的看板，引發高雄民眾、網友熱議。（圖擷取自臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

2020-06-15 01:10:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議長許崑源在罷韓投票當晚（6日）墜樓身亡，近日則有高雄市民發現，新崛江商圈與南華觀光商圈的入口處，高掛「悼許崑源議長」的看板，有高雄網友不滿痛批「變成新崛江殯儀館」、「有夠噁心的裝模作樣順便消費死者」。對此，新崛江商圈協會理事長楊翔茗表示，他僅是懷念、悼念許崑源，也強調不要再消費許崑源。

臉書「高雄點 Kaohsiung.」、罷韓社團「公民割草行動」與「只是堵藍」等粉專，近日都貼出新崛江商圈牌樓高掛「悼許崑源議長」看板的照片，有高雄網友不滿地說：「這是新崛江商圈....為何這麼高調作悼念？明明此人物向來毀譽參半，為何要強迫另一陣營的人來認同他？感念他？」

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「只是堵藍」也發文批評，「我真的覺得國民黨真是夠了，消費許崑源要消費到甚（什）麼時候，現在連新崛江的門前廣告直接裝飾成殯儀館是在三小，所以現在去夜市消費是要包白包給攤販嗎」？

不少高雄網友也留言批評，「不知道的人還以為走進靈堂」、「人都走了！你們還有話講！不能讓議長好好走嗎？」、「消費許議長的其實不是別人，就是你他媽的國民黨一直在提。」、「這樣誰敢去」、「變成新崛江殯儀館」、「有夠噁心的裝模作樣順便消費死者」。

綜合媒體報導，當地民眾有人受訪覺得沒什麼，但也有人對看板不以為然，而楊翔茗受訪表示，許崑源對他有恩情，他只是單純懷念、悼念而已，強調許崑源已經往生了還要被消費，真的太過分了。

當地攤商則說，掛看板是為感謝許崑源過去對商圈發展的貢獻，等到出殯後就會把看板撤下，「絕對沒有政治意涵」。

新北市議會議長蔣根煌日前表示，許崑源訂本月27日出殯，全國正副議長聯誼會將配合協助治喪。

「高雄點 Kaohsiung.」臉書全文：

「只是堵藍」臉書全文：

高雄市南華觀光商圈入口也高掛「悼許崑源議長」的看板。（圖擷取自臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

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