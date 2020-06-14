陳以信再解大直「又大又直」 李正皓大笑「這個我給推」！

國民黨立委陳以信（見圖）日前說日本人取高雄這地名是因「又高又雄」，被網友狂虧。（資料照，記者羅沛德攝）

2020-06-14 19:18:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳以信日前提出高雄「又高又雄」說，狂被打臉，還有人舉台北大直是不是也因為「又大又直」才取此名虧他。陳以信今天（14日）就在臉書上表示，到大直探訪友人，從友人住家望出去的基隆河段「果然是又大又直」。對此，名嘴李正皓表示「給推」，認為太多國民黨員架子太高，不懂得自嘲，認為陳以信是一個很好的示範。

陳以信今天在臉書上分享一張相片，自稱今天到大直明水路的友人家，窗外望去可以看見基隆河，回應先前網友在網路上的虧他大直命名是不是也是因為「又大又直」，陳以信在文中表示，眼前所見的基隆河「果然是又大又直」！但他隨後也指出，這是有根據的，「從荷蘭人取名『Langeracq』 開始，就是形容這段河道又長又直」。

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陳以信接著說，根據「中研院台灣歷史地理資源網」上介紹台灣古地圖與舊地名的頁面，就有提到基隆河河段被畫得相當筆直，介於「奇武卒」（台北市大稻埕一帶）到「答答攸」之間，當時這條筆直的基隆河段對照今天的地圖，可以確定是圓山到大直一帶的劍潭河段。

陳以信再解「Langeracq」為荷蘭文，「『lang』意為『長』，而『racq = rak』一字的原意，據《Van Dale字典》，是指『河道，特別是指兩山之間溪河的直流部份』，所以本字可譯成『長直河段』。『劍潭』與『大直』地名的來源，與基隆河在這裡形成筆直河段有關。」

對此，被國民黨開除的李正皓隨後也在臉書上分享陳以信的貼文，表示「這個我給推！」李正皓指出，很多國民黨員架子太高，「不會幽默自己一下，這是一個很好的示範，讚讚讚」。

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