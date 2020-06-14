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台灣捐防疫物資給索羅門馬萊塔省 中國跳腳︰違反一中原則

高醫醫療團2018年8月曾到索羅門群島參訪。（高醫提供）

高醫醫療團2018年8月曾到索羅門群島參訪。（高醫提供）

2020-06-14 17:33:08

〔中央社〕索羅門群島馬萊塔省（Malaita）日前接受台灣捐贈防疫物資，引發中國發文譴責，要求當地政府避免與台灣接觸。

索羅門群島去年中斷與台灣長達36年的外交關係，改與中國建交。

然而索國馬萊塔省本週接獲台灣捐贈口罩、肥皂、體溫測量設備及白米等防疫、民生物資，省長蘇達尼（Daniel Suidani）還發布聲明表達感謝，說台灣立下一個良好例子，一個國家不論土地多小、人口多少，人民的愛心、能力和對人類的關懷仍能協助世界上受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響的民眾。

索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）譴責蘇達尼違反「一中政策」。

中國駐索羅門大使館也發布聲明說：「馬萊塔省領導人士的主張和行為是不合法、不適當且完全錯誤的。這破壞了中國主權和領土的完整性。」

中國大使館呼籲索國中央政府和馬萊塔省政府尊重中國主權，「停止做出違反一中原則的不負責言論或行為，避免和台灣有任何形式的官方接觸」。

但馬萊塔省省長告訴澳洲廣播電台（ABC Radio Australia）的Pacific Beat，這批物資是基於人道考量，並無意破壞索國與中國的雙邊關係。

索羅門群島是少數仍未受到2019冠狀病毒疾病疫情侵襲的國家，近期境內有出現零星疑似案例，已知的檢測結果都排除感染。但在全球疫情下，防疫封鎖措施已重創國家經濟，也極度缺乏必要的防疫用品。

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