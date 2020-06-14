為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

北市長誰來選？ 吳怡農︰陳時中部長是很好人選

民進黨智庫副執行長吳怡農今天現身台北希望廣場推廣米食多元化。（記者簡惠茹攝）

民進黨智庫副執行長吳怡農今天現身台北希望廣場推廣米食多元化。（記者簡惠茹攝）

2020-06-14 13:12:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農今天現身台北希望廣場，推廣米食多元化，對於衛福部長陳時中參選台北市長的看法，吳怡農說，陳時中部長是很好的人選。

農委會農糧署、台灣良好農業規範發展協會主辦、立委蘇治芬辦公室與嘉義縣政府協辦「原來米可以這樣吃」活動，今天在台北希望廣場舉行，活動推廣米食創意吃法，包含米麵條、米麵包、米蛋糕和米餅乾等等，吳怡農也在現場親手示範煮米麵條，跟民眾一起DIY，吳怡農的粉絲平常就自稱「農夫」、「農婦」，現場有許多支持者拿起手機和相機拍攝吳怡農。

吳怡農表示，今天來這邊收到立委蘇治芬邀請，很開心來這邊跟大家分享台灣美食和農產品，從小家裡都叫我飯桶，因為很愛吃飯，很好奇米飯可以作成什麼不一樣的花樣。

媒體詢問吳怡農，覺得自己和衛福部長陳時中誰人氣高？陳時中出來參選台北市長的話台北會更好嗎？吳怡農說，陳時中部長是很好的人選。

媒體也詢問，是否認識國民黨立委吳怡玎？吳怡玎也曾在高盛集團工作，國民黨有人力勸參選高雄市長，覺得這個人選怎麼樣？吳怡農表示，他不認識吳怡玎，不過各委員辦公室推動18歲公民權的時候有接洽過，互動也是非常正面，如果有機會可以多聊聊天。

至於吳怡農下一步的規劃，他表示，過去半年來都在全國各地巡迴演講，重點還是希望跟更多年輕朋友討論公民餐與漢全民國防的重要性，這是我們現在工作的重點。

民進黨智庫副執行長吳怡農（左二）、立委蔡易餘（右二）和蘇治芬（右一）今天現身台北希望廣場推廣米食多元化。（記者簡惠茹攝）

民進黨智庫副執行長吳怡農（左二）、立委蔡易餘（右二）和蘇治芬（右一）今天現身台北希望廣場推廣米食多元化。（記者簡惠茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新副閣揆何時揭曉？ 政院：未押時間表
2020-06-13 21:34

新副閣揆何時揭曉？ 政院：未押時間表
陳佩琪再酸陳時中：這種態度防疫 換我這種沒專業的來都行
2020-06-13 18:25

陳佩琪再酸陳時中：這種態度防疫 換我這種沒專業的來都行
賺錢超前 部署生財工具低門檻

賺錢超前 部署生財工具低門檻
接受挑戰！林佳龍大跳洗手舞「洗龍爪」 點名小英接棒示範洗手步驟
2020-04-03 10:32

接受挑戰！林佳龍大跳洗手舞「洗龍爪」 點名小英接棒示範洗手步驟
不參選台北市長 高嘉瑜：外界希望吳怡農、蔣萬安雙帥對決
2020-01-26 18:23

不參選台北市長 高嘉瑜：外界希望吳怡農、蔣萬安雙帥對決
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
政治今日熱門
2020-06-13 15:04

北捷線型公園「都是水泥」熱爆！ 網酸：「柯政」猛於虎

2020-06-14 00:11

柯文哲諷醫材新制「白癡建議」 綠委怒：廉價的政治操作

2020-06-13 14:45

罷韓關鍵致命傷曝光！ 藍營被爆估票落差「40萬」

2020-06-13 14:52

吳斯懷控王定宇洩密 王定宇反嗆：舔共的人會喪失查證能力 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播