北市長誰來選？ 吳怡農︰陳時中部長是很好人選

民進黨智庫副執行長吳怡農今天現身台北希望廣場推廣米食多元化。（記者簡惠茹攝）

2020-06-14 13:12:07

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農今天現身台北希望廣場，推廣米食多元化，對於衛福部長陳時中參選台北市長的看法，吳怡農說，陳時中部長是很好的人選。

農委會農糧署、台灣良好農業規範發展協會主辦、立委蘇治芬辦公室與嘉義縣政府協辦「原來米可以這樣吃」活動，今天在台北希望廣場舉行，活動推廣米食創意吃法，包含米麵條、米麵包、米蛋糕和米餅乾等等，吳怡農也在現場親手示範煮米麵條，跟民眾一起DIY，吳怡農的粉絲平常就自稱「農夫」、「農婦」，現場有許多支持者拿起手機和相機拍攝吳怡農。

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吳怡農表示，今天來這邊收到立委蘇治芬邀請，很開心來這邊跟大家分享台灣美食和農產品，從小家裡都叫我飯桶，因為很愛吃飯，很好奇米飯可以作成什麼不一樣的花樣。

媒體詢問吳怡農，覺得自己和衛福部長陳時中誰人氣高？陳時中出來參選台北市長的話台北會更好嗎？吳怡農說，陳時中部長是很好的人選。

媒體也詢問，是否認識國民黨立委吳怡玎？吳怡玎也曾在高盛集團工作，國民黨有人力勸參選高雄市長，覺得這個人選怎麼樣？吳怡農表示，他不認識吳怡玎，不過各委員辦公室推動18歲公民權的時候有接洽過，互動也是非常正面，如果有機會可以多聊聊天。

至於吳怡農下一步的規劃，他表示，過去半年來都在全國各地巡迴演講，重點還是希望跟更多年輕朋友討論公民餐與漢全民國防的重要性，這是我們現在工作的重點。

民進黨智庫副執行長吳怡農（左二）、立委蔡易餘（右二）和蘇治芬（右一）今天現身台北希望廣場推廣米食多元化。（記者簡惠茹攝）

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