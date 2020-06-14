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為弱勢修繕房屋 賴清德帶綠豆沙慰問志工、捲袖幫油漆

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

2020-06-14 12:37:27

［記者吳俊鋒／台南報導］台南市政府結合泥水、電氣、鋁製品、金屬建築…等9大職業工會，還有各界善心資源，全力推動「有情有疼心ㄟ厝」計畫，為弱勢修繕房屋，7年來完成113戶，副總統賴清德今天專程返鄉，深入偏區龍崎，探視受助個案，並為辛苦的志願服務隊加油、打氣，也擔任志工，幫忙油漆，體驗行善的美好時光。

除了台南之外，志願服務隊協助弱勢修屋的足跡，也走過雲林、嘉義、屏東等縣市，賴清德說，要將打造「希望家園」的信念，推廣至全國，邀請志工們共襄盛舉，他們都異口同聲地表示贊成，願意全力相挺，希望先從南部地區開始進行。

台南是愛心之都，之前在市長任內，就結合各工會為弱勢修屋，有計畫地推動，志工們憑藉著熱忱，做得更多、做得更好，令人敬佩。

賴清德強調，若各縣市願意的話，台南這群熱心的志工，可提供經驗與做法，協助弱勢進行房屋修繕，讓「有情有疼心ㄟ厝」的計畫發揚光大。

賴清德不僅協助油漆，還特地帶了綠豆沙飲料，慰勞辛苦的志工們，並給予鼓勵、打氣；各工會成員則歡迎副總統的到來，場面熱烈。

為照顧轄內弱勢的職災勞工，並協助改善居住的生活環境，市政府2013年起首創全國「住安心享溫馨」房屋修繕計畫，結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會，以及台南的木工、電氣、泥水、油漆、餐飲、鋁製品、零組件製造、金屬建築結構等職業工會，全力行善。

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

副總統賴清德返鄉，探視弱勢戶，也鼓勵修繕隊成員，更擔任油漆志工。（記者吳俊鋒攝）

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