澳洲駐台代表單車行 完成「台灣登山王之路」挑戰

澳洲駐台代表高戈銳（中）、澳洲駐台辦事處人員和澳紐商會成員，上週末一同完成了從花蓮到武嶺的自行車「台灣登山王之路」挑戰。（圖擷取自澳洲駐台辦事處臉書）

2020-06-14 12:29:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）與澳洲駐台辦事處副處長蘇奕忱、行政處長郭瑞哲和澳紐商會主席范達明等人，一同完成了從花蓮到武嶺的自行車「台灣登山王之路」挑戰。高戈銳表示，很開心能夠重新發現台灣！

澳洲駐台辦事處今天表示，高戈銳代表上週六自台北出發，週日從花蓮一路騎了90公里抵達合歡山武嶺（3275m），完成「台灣登山王之路」。高戈銳沿途見到壯麗的太魯閣峽谷，呼吸新鮮的山間空氣，更冒著雨水和閃電而騎，實在是一趟艱辛的路程，「很開心能夠重新發現台灣！」

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高戈銳先前已爬過玉山、也曾騎單車環台灣東海岸，此次自行車登山成員還有專業自行車好手、副處長蘇奕忱，行政處長郭瑞哲和澳紐商會主席、紐西蘭航空台灣區總經理范達明等一行人，共同完騎這條經典路線。

「台灣登山王之路」（KOM）是每年在台灣舉辦的自行車競賽路線，一般由花蓮七星潭出發，終點是台14甲線合歡山武嶺，全長105公里，海拔落差達3275公尺，是全世界少有的高難度路線。

各國駐台官員運動風氣盛行，例加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）去年首度組隊泳渡日月潭，英國在台辦事處代表唐凱琳去年也完成單車環島，透過多元方式更深入認識台灣。

澳洲駐台代表高戈銳（中）、澳洲駐台辦事處副處長蘇奕忱（左）、行政處長郭瑞哲（右）和澳紐商會成員，上週末一同完成了從花蓮到武嶺的自行車「台灣登山王之路」挑戰。（取自澳洲駐台辦事處臉書）

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