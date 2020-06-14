藍營從2020輸到2022？侯友宜打氣：不要先想輸才會贏

對於高雄市長補選，侯友宜表示，任何願意挑戰的人選都非常期待。（記者邱書昱攝）

2020-06-14 12:06:16

〔記者邱書昱／新北報導〕高雄市長將進行補選，國民黨正在尋覓適合出戰的人選，據傳藍營黨中央傾向徵召市長補選人選要和2022年連動，但國民黨副秘書長謝龍介認為，這招恐怕只會從2020輸到2022。對此，新北市長侯友宜今天受訪時表示，任何願意挑戰的人選都非常期待，不要先想輸才會贏。

侯友宜說，這次選舉非常艱困，但不怕任何挑戰、全面迎戰，不計成功或失敗就會贏，一定要集所有人力量贏得高雄市人信賴，好好帶給高雄人民未來希望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法