不放棄高市長補選 羅智強號召民代至少南下輔選5次

圖為國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強。（資料照）

2020-06-14 11:09:59

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強今表示，國民黨應儘早推出高雄市長補選候選人，他也號召藍營民代，將於補選期間至少前往高雄5趟以上協助輔選工作，展現國民黨不會放棄高雄得決心。

前高雄市長韓國瑜遭罷免，高雄市長補選8月15日舉行，羅智強今將號召部分藍營民代到黨中央，要求國民黨儘早推出市長補選候選人，整合資源，全力輔選，他也將號召藍營民代於補選期間，至少前往高雄5趟以上，協助輔選工作，以一切方式展現國民黨不會放棄高雄。

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羅智強在臉書上指出，當執政黨處心積慮的把民選首長罷免掉，當一黨獨大儼然成為事實，國民黨不能喪志讓高雄市變成特定政黨的囊中物，甚至放棄選戰。這次高雄市長補選，絕對不能只有一種聲音，愛高雄、愛台灣不是特定人的權利，藍營全黨共同承擔，要讓民主的聲音在高雄響起。

羅智強說，藍營上下要站出來共同承擔，雖然在野但有信心、有戰力、有熱情；沒有行政優勢可用，能一步一腳印在街頭開講，沒有金錢資源可花，但能用體力和時間來為藍營的候選人發聲。

羅智強認為，「檢視韓國瑜」的操作已經結束，這場補選，是檢視20年的天坑執政與1年半的路平燈亮水溝通的專業執政的比較。環境有沒有改變，高雄在地人最清楚；建設有沒有向前，高雄的鄉親最知道。國民黨要用每個人的力量，在街頭開講、沿街拜票、網路直播等，螞蟻雄兵的方式，前仆後繼地前往高雄，發揮每個人的戰力，讓過去1年半變好的高雄，再一次的讓大家看見。

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