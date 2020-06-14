為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

不放棄高市長補選 羅智強號召民代至少南下輔選5次

圖為國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強。（資料照）

圖為國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強。（資料照）

2020-06-14 11:09:59

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強今表示，國民黨應儘早推出高雄市長補選候選人，他也號召藍營民代，將於補選期間至少前往高雄5趟以上協助輔選工作，展現國民黨不會放棄高雄得決心。

前高雄市長韓國瑜遭罷免，高雄市長補選8月15日舉行，羅智強今將號召部分藍營民代到黨中央，要求國民黨儘早推出市長補選候選人，整合資源，全力輔選，他也將號召藍營民代於補選期間，至少前往高雄5趟以上，協助輔選工作，以一切方式展現國民黨不會放棄高雄。

羅智強在臉書上指出，當執政黨處心積慮的把民選首長罷免掉，當一黨獨大儼然成為事實，國民黨不能喪志讓高雄市變成特定政黨的囊中物，甚至放棄選戰。這次高雄市長補選，絕對不能只有一種聲音，愛高雄、愛台灣不是特定人的權利，藍營全黨共同承擔，要讓民主的聲音在高雄響起。

羅智強說，藍營上下要站出來共同承擔，雖然在野但有信心、有戰力、有熱情；沒有行政優勢可用，能一步一腳印在街頭開講，沒有金錢資源可花，但能用體力和時間來為藍營的候選人發聲。

羅智強認為，「檢視韓國瑜」的操作已經結束，這場補選，是檢視20年的天坑執政與1年半的路平燈亮水溝通的專業執政的比較。環境有沒有改變，高雄在地人最清楚；建設有沒有向前，高雄的鄉親最知道。國民黨要用每個人的力量，在街頭開講、沿街拜票、網路直播等，螞蟻雄兵的方式，前仆後繼地前往高雄，發揮每個人的戰力，讓過去1年半變好的高雄，再一次的讓大家看見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宣布補選高雄市長 李雅靜被起底歧視「帕金森氏症」黑歷史
2020-06-13 22:24

宣布補選高雄市長 李雅靜被起底歧視「帕金森氏症」黑歷史
囧！國民黨議員表態參加高市長補選 秘書長反問：誰？
2020-06-13 21:21

囧！國民黨議員表態參加高市長補選 秘書長反問：誰？
藝文特區水岸宅 璟都芳華精華景觀戶

藝文特區水岸宅 璟都芳華精華景觀戶
高市長補選戰》國民黨設定在地年輕 鎖定吳怡玎
2020-06-13 05:30

高市長補選戰》國民黨設定在地年輕 鎖定吳怡玎
挨批「補選國家隊」 中選會：依法辦理
2020-06-13 05:30

挨批「補選國家隊」 中選會：依法辦理
限3天！電視加1元得2千振興好禮

限3天！電視加1元得2千振興好禮
政治今日熱門
2020-06-13 11:26

新聞局粉專換LOGO 楊明州：兩個都OK、但LOVE高有著作權限制

2020-06-13 11:37

恢復8點晨會針對韓團隊？楊明州：只想把工作做好 沒政治考量

2020-06-13 11:39

盼團隊「上緊發條」引聯想！楊明州：以前都很緊 是希望不要鬆

2020-06-13 11:49

淡水高中生隨機砍傷女童 王婉諭：強化當事人及家庭保護

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播