6黑衣人到服務處要求向許崑源上香 梁文傑回應了

梁文傑回應，黑衣人講話很客氣，發現自己不在後就直接離去。（取自梁文傑臉書）

2020-06-14 00:17:45

〔即時新聞／綜合報導〕已故高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，北市議員梁文傑在臉書分享新聞連結，並稱「嚇死人，是有賭很大嗎？」他貼文後沒多久即刪除，並在臉書致歉，沒想到10日下午突然有6名黑衣人拜訪，指明要找梁文傑到高雄替許崑源上香。對此，梁文傑回應，對方講話很客氣，發現自己不在後就直接離去。

本報報導，警方表示，位在台北市承德路的梁文傑服務處，10日下午出現6名身穿黑衣的年輕人，要求「希望議員可以到高雄，幫已故的高雄市議長許崑源拈香」。對方表達訴求後隨即離去。

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據了解，由於6名黑衣人「態度還算良好」，但還是讓梁的服務處人員感到「稍有驚驚」，向梁文傑回報後，當下並未向台北市警方報案。北市警局事後得知此事，立刻責由大同分局寧夏派出所加強巡邏力度，同時並梁文傑住處進行適當維安保護。

梁文傑接受《CTWANT》電訪還原當時情況，事發當時他人不在服務處裡面，是被服務處內工作人員告知此事，10日下午約4點多時，有6名黑衣人現身他的服務處，「希望我能去許崑源靈堂道歉，講話很客氣，發現我不在後就直接離去。」

梁文傑說，他事後連絡警方希望能查清這6人的身分，而這6人自稱替許崑源做點事，所以上門找他；他也提到，因為母親很容易擔心自己，所以他才低調沒有對外說明，沒想到媒體卻報導出來。

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