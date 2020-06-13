新副閣揆何時揭曉？ 政院：未押時間表

行政院副院長陳其邁下週三請辭投入高雄市補選後，新副閣揆何時公布，政院發言人丁怡銘說，目前未設定時間表。（資料照）

2020-06-13 21:34:14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁辭官投入高雄市長補選已成定局，他將在下週三獲民進黨中常會徵召投入選戰後請辭，在陳其邁未來請辭後，行政院長也將尋覓新的副閣揆人選，遞補陳其邁遺缺。新任副院長人選，目前有多達5人被點名，包括民進黨前黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、民進黨前黨秘書長洪耀福都被是可能人選。

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌下週三將例行會面，由於當天陳其邁將辭官參選，總統與閣揆可望會商陳其邁投入補選以及接替的副閣揆等問題。

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行政院知情官員表示，陳其邁遞出辭呈後，應會與蘇揆討論請辭生效的時間，不過，副閣揆的遞補不會拖太久。

行政院是否在下週三陳其邁請辭後的當週內就會公布新的副閣揆，行政院發言人丁怡銘表示，行政院目前並沒有設定時間表。

據了解，目前考量新任副閣揆的條件，包括與蘇貞昌的搭配默契佳、要有政務官歷練等政務專才、與立院黨團的溝通及協調能力佳，目前被點名的卓榮泰、陳時中、沈榮津、林佳龍與洪耀福等5人的個人條件都不弱，各擅勝場。

不過，若以黨政歷練的完整性來看，同屬民進黨中生代的卓榮泰、林佳龍都是民代出身，條件相對較優，洪耀福是部分英系人士屬意的人選，至於陳時中與沈榮津2人，前者因武漢肺炎防疫受國人高度肯定，後者則是建立國家口罩隊建功。

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