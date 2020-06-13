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柯P對藍議員建議案特別好還私下找吃飯？徐巧芯認了：有

徐巧芯說，有在民眾黨的朋友告訴她，他們的目標就是去拉一些國民黨的優秀人才，因為在未來可能在各縣市、尤其是台北市提出人選。（資料照）

徐巧芯說，有在民眾黨的朋友告訴她，他們的目標就是去拉一些國民黨的優秀人才，因為在未來可能在各縣市、尤其是台北市提出人選。（資料照）

2020-06-13 22:51:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長補選在即，台北市議員羅智強拋出「藍白拖」與民眾黨合作想法，引發外界熱議。對此，台北市議員徐巧芯在政論節目上被問及，柯文哲是不是有私下找一些藍議員吃飯聊天，想要拉攏他們進入民眾黨？徐巧芯回應，「應該有一些」；至於來賓提問，聽說台北市府現在對台北市議員一些建議案「特別好」？徐巧芯也回答，「是沒有錯」。

主持人謝震武在12日播出的政論節目「新聞面對面」詢問，柯文哲現在會不會想找一些藍營議員吃飯、拉一些議員吃飯，「看能不能你們直接換了民眾黨的招牌？」來賓媒體人陳東豪也提問，「聽說市府現在對國民黨議員的一些建議案特別好？」徐巧芯則回應「是沒有錯」。

徐巧芯認為，是因為國民黨幾個月來因為疫情，中央與地方有點爭執，國民黨跟民進黨立場不同，是比較支持北市府的，所以不一定是政治上的問題。徐巧芯說，她比較意外的是，目前看到的幾位議員羅智強、游淑慧和王鴻薇，都是對於柯文哲「殺最大的」。反而她跟市府互動算是比較和平的，但也不會這樣覺得藍白應該合作，如果真的要合作的話，最好的時機點2018年已經過去了。

對於謝震武追問，柯文哲會不會私下找一些國民黨議員吃飯、聊天？徐巧芯坦言，「就我知道應該是有一些」，但是具體聊什麼內容，她並不清楚。另外，也有在民眾黨的朋友告訴她，他們的目標就是去拉一些國民黨的優秀人才，因為在未來可能在各縣市、尤其是台北市提出人選。

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