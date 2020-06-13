宣布補選高雄市長 李雅靜被起底歧視「帕金森氏症」黑歷史

近來有高雄市民翻出李雅靜2017年在高雄市議會質詢時，公開羞辱「帕金森氏症」症狀的不當言論。（圖擷取自臉書專頁＿李雨蓁 Lí Ú-chin）

2020-06-13 22:24:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被罷免解職，國民黨籍高雄市議員李雅靜，今（13）日宣布帶職投入市長補選。然而，近來有高雄市民翻出，李雅靜2017年在高雄市議會質詢時，以帕金森氏症症狀作為訕笑他人的題材，涉及歧視疾病的言論也再度引起爭議。

台灣基進組織部主任李雨蓁今日在臉書專頁「李雨蓁 Lí Ú-chin」發布一段李雅靜在2017年11月28日在高雄市議會的質詢影片。影片中，李雅靜在質詢海洋局的陳姓議員期間，頻頻以大吼方式質問，更在陳姓秘書發言時，多次打斷陳姓秘書的發言。

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而當陳姓秘書疑似因緊張而手發抖時，李雅靜見狀則更咄咄逼人地嘲諷，「妳不要抖，妳手不要一直抖，不知道的人以為妳得了帕金森氏症」。

李雅靜的言論讓李雨蓁怒批「身為家中長期照顧帕金森氏症（Parkinson's disease，簡稱PD）患者20年的我，實在無法忍受此種把病症作為訕笑他人的行為，這就是對患者及家屬最惡質的歧視！」

李雨蓁表示，李雅靜以政治人物身分，如此苛刻高傲且充滿歧視的態度公開歧視帕金森氏症患者，令她在痛心憤怒與震驚之餘，更令她質疑，李雅靜「是否有能力將心比心，為高雄的所有市民，透過公共政策的制定來打造一個安心健全、互相尊重的生活環境？」

李雨蓁強調，「議員的責任，是監督市政，而非羞辱市政人員，進行人身攻擊，當為市民制定及監督高雄市政的議會生態，是如此惡質時，議會的改革，是我們不能迴避、必須負起且刻不容緩的重任。」

大批網友也紛紛怒斥，李雅靜該番以疾病症狀作為嘲諷題材的言論，實在是「不尊重帕金森氏症患者和家屬，令人髮指」、「消費病友」、「好可怕 我們鳳山怎麼有這種議員」、「真的好過份好差勁的議員」、「可以不要如此沒品沒水準嗎？」、「這是高雄人的悲哀，更是台灣人的悲哀」。

根據「照護線上」網站資料，「帕金森氏病」（Parkinson's disease，又稱巴金森病）為慢性神經退化疾病，患者的動作、協調功能會逐漸退化，常見的主要症狀包含不自主的手腳顫抖、肢體僵硬，行動緩慢的動作障礙。

相關影片請見：

李雅靜該番以帕金森氏症症狀作為揶揄題材的言論，也引起大眾為帕金森氏症病友及病友家屬，感到不捨痛心與憤怒。（圖擷取自臉書專頁＿李雨蓁 Lí Ú-chin）

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