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網友嘲諷「自己寄子彈給自己」王浩宇擬提告

桃園市議員王浩宇昨收到夾帶「兩顆子彈」的信封，恐嚇意味濃厚。消息傳出後，引來不少網友嘲諷「自導自演」、「自己寄子彈給自己」，王浩宇表示對於暴力決不寬貸，除對寄信人提告，也委託律師收證不實指控留言，以捍衛自身名譽。（資料照）

桃園市議員王浩宇昨收到夾帶「兩顆子彈」的信封，恐嚇意味濃厚。消息傳出後，引來不少網友嘲諷「自導自演」、「自己寄子彈給自己」，王浩宇表示對於暴力決不寬貸，除對寄信人提告，也委託律師收證不實指控留言，以捍衛自身名譽。（資料照）

2020-06-13 15:13:11

［記者許倬勛／桃園報導］民進黨籍桃園市議員王浩宇昨收到夾帶「兩顆子彈」的信封，恐嚇意味濃厚。消息傳出後，引來不少網友嘲諷「自導自演」、「自己寄子彈給自己」，中壢警方成立專案小組調查，確認信封是由郵差投遞，王浩宇表示對於暴力決不寬貸，除對寄信人提告，也委託律師收證不實指控留言，以捍衛自身名譽。

桃園市警局中壢分局副局長范源正說，鑑識後確認子彈為裝飾彈，不具底火，無殺傷力，但寄送者涉犯恐嚇罪，警方已調閱內湖郵局監視器過濾可疑對象，至於11日發送恐嚇訊息者，於當晚逮捕一名住在龍潭區的劉姓男子，依恐嚇罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

王浩宇表示，專案小組轉述台北市內湖區共有45個郵筒，當日收了約1萬封信，過濾可疑人士須花時間，確認恐嚇信是投入郵筒經郵差送來，許多網友謠傳他「自導自演」、「自己寄子彈給自己」，讓個人名譽受損，已委請律師收集證據，不排除事後提告。

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