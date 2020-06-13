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收「2顆子彈」威脅 王浩宇今PO千字文：說不難過是騙人的

桃園市議員王浩宇（見圖）今日發表千字長文感嘆「說不難過，是騙人的」。（資料照）

桃園市議員王浩宇（見圖）今日發表千字長文感嘆「說不難過，是騙人的」。（資料照）

2020-06-13 14:03:04

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇昨日（12）收到「兩顆子彈」的死亡威脅，今日他在臉書PO出千字文感嘆，「說不會難過，是騙人的」，道出這幾年來的心路歷程，向網友喊話，「你可以討厭我、可以不認同我的政治立場，但請不要說我不努力，作為一個議員，我真的盡力了」。

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，王浩宇於臉書轉發死訊「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引起網友不滿，更有韓粉號召圍攻其服務處。王浩宇昨日在臉書自爆，他收到不明人士「2顆子彈」的死亡威脅，已將相關資料交由警方偵辦。

今日王浩宇在臉書上PO出千字長文，道出這幾年的心路歷程。他指出過去一週，對來而言真的是驚滔駭浪，上週五還在跑基層，幾天之內好像整個中壢都與他為敵，表示「說不會難過，是騙人的」。

他表示，在2014年選戰，他站在中壢街頭風吹日曬雨淋，最後成為全國最年輕的直轄市議員，但是上任之後，小黨力量薄弱，因此在兩年前認清「一個人的力量太薄弱、沒有合作很難繼續推動改革」，指出冒著批評加入民進黨團，在今年選後更選擇成為民進黨議員。

王浩宇說，對他最嚴重的指控就是他不關心中壢，隨後列出他為中壢爭取的改革及改變，指出「中壢過去5年的改變，已經是史上最快」，雖然中壢不是完美的城市，但他們一直在努力，沒有放棄，最後向網友喊話，「你可以討厭我、可以不認同我的政治立場，但請不要說我不努力，作為一個議員，我真的盡力了」。

桃園市議員王浩宇昨日收到2顆子彈死亡威脅。（資料照）

桃園市議員王浩宇昨日收到2顆子彈死亡威脅。（資料照）

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