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高雄市長補選動作太快？侯友宜點名盼找「3條件」候選人

侯友宜表示，希望找出年輕、有創意、接地氣的候選人，團結再度贏回高雄市。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，希望找出年輕、有創意、接地氣的候選人，團結再度贏回高雄市。（記者周湘芸攝）

2020-06-13 13:18:11

〔記者周湘芸／新北報導〕高雄市長補選將在8月15日舉行，新北市長侯友宜表示，在艱困的時刻，任何人都有責任、義務站在一起，希望國民黨快速找出「年輕、有創意、接地氣」的候選人，上下一心一定會再度贏回高雄市。

針對高雄市長補選將在8月15日舉行，被問到時間是否會太趕？侯友宜表示，面對任何艱困的狀況，永遠把自己準備好，希望找出年輕、有創意、接地氣的候選人，團結再度贏回高雄市，為高雄市民帶來希望。

面對台北市長柯文哲認為補選案太快進行是因為中央有行政優勢，侯友宜重申，面對艱困情形要對自己有信心，只要團結在一起，就能贏回高雄市民的信賴。

被問到補選日會希望高鐵加開班次嗎？侯友宜表示，只要大家都願意回去投票，永遠支持大家站出來表達意見，應該提供好的工具，讓大家站出來投出民主的一票。

面對國民黨有意找韓國瑜進行一同進行黨務改革，侯友宜也說，國民黨面對辛苦的時刻，任何人都有責任、義務跟國民黨站在一起，大家攜手前進。

此外，對於柯文哲認為國民黨太溫和，無法有效制衡民進黨，侯友宜表示，每個黨、每個人都有自己該走的路，只要有信心、團結做自己，就會贏得民眾的信賴。

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