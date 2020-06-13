韓國瑜被罷免解職 國民黨議員李雅靜表態參加高市長補選

韓國瑜被罷免解職，國民黨議員李雅靜今將宣布投入市長補選。（記者陳文嬋攝）

2020-06-13 09:50:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被罷免解職，國民黨鳳山區議員李雅靜今宣布投入市長補選，由於目前國民黨內尚無人表態參選，她表示願意承擔國民黨在高雄市長選戰重要的使命，將帶職參選持續服務選民。

李雅靜是現任鳳山區議員，也是中山大學環境工程研究所博士，土生土長的高雄人，已歷任3屆議員，她今在國民黨議會黨團總召曾俊傑等人陪同下，宣布投入高雄市長補選。

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李雅靜表示，她於昨晚10時參加議長許崑源追思會結束後，親自向國民黨主席江啟臣、前市長韓國瑜報告，2人均向她表示加油，前副市長李四川在旁，肯定她願意承擔使命。

李雅靜表示，她生於高雄、長於高雄、長期深耕高雄，從政之前只是一個在公務單位服務的平凡上班族，家庭雖然平凡、沒有政治背景，但一路走來接受國民黨栽培，並擔任三屆議員，持續為高雄付出。

她認為從政首重廉潔，台灣人民在2000年首次給了民進黨機會，有了第一次政黨輪替由陳水扁執政，執政的結果呢？當時的總統府副秘書長陳哲男涉入司法黃牛案，被依貪污治罪條例判刑確定，而陳水扁與其家人，在總統卸任後，更因涉及洗錢案遭三審判刑確定，另涉多起案件如龍潭購地弊案、南港展覽館案、陳敏薰買官案、二次金改案等弊案均遭判刑定讞。

她說，目前國民黨可能正處低迷的狀態，身為中生代的她更自覺沒有閃躲的權利，在此刻決定願意承擔國民黨對高雄市民的使命，願意代表國民黨參與此次的市長補選，她認為未來的高雄市長，必須有魄力除弊，更要有能力興利，才能帶領高雄創造輝煌。

她表示，過去幾次的選舉過程中，深知市民對於政府的期待是什麼，也深刻了解市民除了期待廉能政府外，更需要一位有想法的市長，除了建設高雄以外，更要有想法重現高雄的榮耀。

李雅靜說，她身為女性政治工作者，知道政治這條路會比其他人更辛苦，但她年輕、有活力、有想法，更有對家鄉的使命感，為了高雄，願意義無反顧的承擔起喚醒國民黨的黨魂及對高雄的使命。

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