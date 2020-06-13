美中台海較勁 學者：美向中表明「西太平洋非中國後院」

美中台海較勁，政大名譽教授丁樹範表示，美軍派機艦巡弋向中表明「西太平洋非中國後院」。 （美聯社資料照）

2020-06-13 09:36:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕美軍一架運輸機9日罕見穿越台灣上空，但中共解放軍機隨後在我西南方外圍空域出沒，而共機昨再飛入我空域，4天內兩度擾台。政大名譽教授丁樹範表示，美中在台海周邊較勁仍將持續，共軍在台海附近活動將更常態化，美軍派機艦巡弋向中表明「西太平洋非中國後院」。美國有人認為美國在南海讓中國佔到便宜，台海議題美國絕不能失手。這使台海繼南海後成為美中另外競逐地方。

丁樹範在陸委會最新一期的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文表示，台灣始終是美中外交的焦點議題。中國領導人習近平把台灣的統一和中華民族偉大復興掛勾，這使他的對台政策更是積極進取。也許他沒有明確的時間表，但應有緊迫感，特別是台灣的自我認同感上升，及和中國的心裡距離越來越遠，使他對台灣沒有妥協空間。

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丁樹範分析，美國意識到習近平政策對美國在太平洋和亞太地區領導威信的衝擊，擔心如果美國不對中國在台海附近諸多作為積極應對，會使中國做出錯誤評估和判斷，在台海附近採取得寸進尺作為，也會使台灣、其他傳統盟友、及區域內國家誤認美國面對習近平作為開始退縮。

丁樹範強調，美、中自今年以來軍機軍艦在台海附近頻頻現身反映雙方這個認知。有人認為中共軍機軍艦在台海附近活動，除可能是因應習近平軍事改革後有目的地執行軍種間聯合演訓外，更是向美國展現其聯合反介入能力。在政治上的意義則是中國軍力逐漸向西太平洋擴散，西太平洋將屬於中國的勢力範圍。

丁樹範認為，作為超級大國，美國當然了解中國軍事演訓的政治意義。美國自然必須不甘示弱，也派出軍機軍艦從南海到台海進行頻繁的海空巡弋，以向中國表示美國仍然在西太平洋，「西太平洋不是中國的後院」。

丁樹範指出，美國向中國展現更強大的作戰能力。美國從本土派出長程轟炸機，經過幾次空中加油直接飛到中國鄰近海域上空，再飛到關島降落。美國這種跨洲飛越太平洋執行更遠程作戰能力當然是向中國展示美國的軍力更大，且能靈活運用各種戰力，而不必完全依賴航空母艦打擊群。

丁樹範表示，美中在台海附近的較勁在未來仍將持續。在政治上，習近平在2022年的中國共產黨20大上續任最高領導人應該殆無疑義。只要他在位，中華民族偉大復興應該仍將是他的政策底線，因為這涉及他的領導正當性。再加上台灣內部政黨輪替成為正常，中共軍隊在台海附近活動將越來越常態化。

另一方面，美國對於崛起的中國將更是戒慎恐懼，不論誰當美國總統，主張對中國強硬已經是美國行政部門和國會的共識。川普對中國採取的遽烈政策作為可能成為未來美國總統對中國政策的先例。

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