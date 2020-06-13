「罷捷」連署徵求理由 韓粉：看不順眼、翻白眼...

時代力量議員黃捷。（記者李惠洲攝）

2020-06-13 09:02:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷免黃捷連署展開，主辦單位稱連署份數已突破16000份，同時在網路上廣徵罷免理由，有韓粉竟說：「看不順眼」、「翻白眼」！

發起罷免黃捷的「鳳山清"捷"大隊」王姓男子昨天在臉書上說，從6月8日連署以來，4天共計連署5000份，目前數量已經突破16000份（連同今年初已完成連署的11000萬），所以將正式向中選會提出罷免申請程。

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王姓男子並發起「罷免理由大徵選活動」，歡迎支持罷免黃捷的朋友，提出要罷免她的理由，將挑出10條，然後再來個民意調查，挑出前5條，作為正式罷免理由。

底下留言的理由千奇百怪，例如「問政無能，只會賣弄風騷，無良心道德」、「離經叛道，撥弄是非」、「太會演戲，劇本脫離現實，質詢表現影響議會正常運作」等。也有韓粉直指罷免理由就是「看不順眼」、「翻白眼」。

不過，根據高督盟去年評選出的高雄10大問政優質議員，黃捷就是其一，以「問政無能」為由要罷免她，恐無說服力。

高雄地方政壇人士分析，「罷捷」過關機率微乎其微，就算通過一、二階連署，在第三階段的投票中，姑且不論同意票是否會過25%門檻，以黃捷在年輕及中間選民的高支持度，加上綠營基本盤聲援，不同意罷免票數絕對遠高於同意票數。

政壇人士直言，黃捷是鳳山區選出的市議員，選議員時1萬8千多票就當選，但罷免走到第三階段投票時，雙方必定傾巢而出，以鳳山區公民人數29萬4千多人估算，屆時不同意罷免票數可能衝上10萬票，如果一舉衝破民進黨鳳山現任立委許智傑今年初的得票數11萬4998票，反而塑造出另一個政治明星，「最擔心的可能是許智傑了」。

韓粉的罷免黃捷理由「看不順眼」。（擷取自臉書）

韓粉罷免黃捷的理由「因為翻白眼」。（擷取自臉書）

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