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民眾黨5人小組談藍白合作 王育敏：歡迎支持國民黨候選人

高雄市長補選將在8月15日舉行，台灣民眾黨主席柯文哲今日回應稱，已派出「5人小組」與國民黨談判；對此，中國國民黨文傳會主委王育敏（見圖）表示，「朝自提人選前進，歡迎民眾黨共同支持國民黨候選人」。（資料照，記者張嘉明攝）

高雄市長補選將在8月15日舉行，台灣民眾黨主席柯文哲今日回應稱，已派出「5人小組」與國民黨談判；對此，中國國民黨文傳會主委王育敏（見圖）表示，「朝自提人選前進，歡迎民眾黨共同支持國民黨候選人」。（資料照，記者張嘉明攝）

2020-06-12 23:11:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長補選將在8月15日舉行，國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強日前拋出「藍白合作」，台灣民眾黨主席柯文哲今（12）日稱，已派出「5人小組」與中國國民黨談合作；對此，國民黨文傳會主委王育敏表示，「朝自提人選前進，歡迎民眾黨共同支持國民黨候選人」。

綜合媒體報導，台北市長柯文哲今早受訪表示，他沒時間處理高雄市長補選，已指定台灣民眾黨立委蔡壁如與張其祿、民眾黨中央委員林富男、秘書長謝立功及副秘書長陳建璋等人，去和國民黨談判高雄補選的候選人。

針對民眾黨回應「藍白合作」的消息，中國國民黨文傳會主委王育敏指出，國民黨目前朝自提人選前進，祕書長李乾龍與黨主席江啟臣都在高雄，積極徵詢相關可能人選，「若民眾黨覺得不錯，歡迎民眾黨在高雄市長補選這一役，共同支持國民黨推出的候選人」。

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