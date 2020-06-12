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共機又來了！闖入我防空識別區 國軍廣播驅離

有美國軍機在台灣外海上空以高度30000英尺來回巡邏。（記者蔡宗憲翻攝）

有美國軍機在台灣外海上空以高度30000英尺來回巡邏。（記者蔡宗憲翻攝）

2020-06-12 18:57:18

〔記者蔡宗憲、吳書緯／綜合報導〕中美關係持續緊繃，國防部9日才發佈偵獲共軍蘇愷30戰機多架次，短暫進入台灣西南空域，今天中午又傳出共機闖入防空識別區，國軍再次廣播喝令離開，霸氣恫嚇再次令軍事迷熱血沸騰不已，國防部也在晚間證實此事。

根據資深軍事迷老許記錄，今天中午近12時，國軍對著共機喊話「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3000公尺的中共軍機注意!你已接近我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」，第二次逼近又喝令「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3000公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

長期記錄台灣南部飛機動態的老許說，今天這兩段廣播對著共機喊話，第一段為「你已接近進我ADIZ（防空識別區）」，相隔2分半鐘以後第二段為「你已進入我空域」，其飛行高度3000公尺來說，應該是進行海面搜索。

此外，老許也發現今天下午有美國軍機在台灣外海上空以高度30000英尺來回巡邏，直至下午4時許才經巴士海峽返回嘉手納基地，以及昨晚中國軍迷傳出共軍在東海驅離美國海軍航空母艦雷根號（CNV-76）以及驅逐艦拉斐爾·佩拉爾塔號（DDG-115），研判可能是前來偵蒐美國航母艦隊通過台海，因此越界，但僅為綜合訊息之推測，實際情況仍需以國防部發佈為準。

國防部今（12）日表示，上午偵獲中共運八機乙架，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。國防部強調，國軍對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，目前狀況均正常。

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