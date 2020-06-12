高市8/15就補選遭質疑偏袒陳其邁 政院：尊重中選會專業考量

高雄市長補選提前在8月15日舉行挨批，行政院發言人丁怡銘表示，尊重中選會專業考量。（記者李欣芳攝）

2020-06-12 17:18:54

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會今天正式公告高雄市長韓國瑜罷免案通過，高市長補選將於8月15日舉行，由於補選日期比外界預期的更早，引發爭論，認為這將有利於將代表民進黨補選出征、聲勢最旺的陳其邁部署選戰，國民黨則批評這是大幅壓縮該黨尋找人選時程，急著拱陳其邁上路，行政院今天對此則回應說，中選會是獨立機關，尊重中選會專業考量。

行政院發言人丁怡銘今天下午召開記者會，宣布行政院長蘇貞昌核定高雄市代理市長由現任高市府參事楊明州出任。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問中選會公告市長補選提前在8月15日舉行，引發國民黨的質疑，丁怡銘說，中選會是獨立機關，尊重中選會對選舉時程的安排，也尊重中選會的職權，相信中選會在辦理選務上有其專業判斷。

媒體追問，國民黨認為這是大幅壓縮該黨徵詢人選的時程，丁怡銘說，補選時程部分，相信中選會在符合法制之下，會做出職權上的安排，這也是依據選務專業的考量。

至於陳其邁未來辭官投入補選後，要由誰接任副閣揆？丁怡銘表示，由於中選會才公告罷免結果與補選時程，有關陳其邁副院長投入補選的時間，我們也尊重副院長個人的安排，現在還不是討論副院長接任人選的時候。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法