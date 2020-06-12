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首頁　>　政治

向業者索賄索威而鋼 前桃園市經發局長被彈劾

前桃園市府經發局長朱松偉。（資料照）

前桃園市府經發局長朱松偉。（資料照）

2020-06-12 16:46:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕前桃園市政府經濟發展局長朱松偉在任內涉嫌向業者收受收受現金、威而鋼、蘋果手機、重型機車、演唱會門票、賣場禮券等賄賂及餽贈，以不實發票詐領特別費，監察院今日以11票全數審查通過監委高鳳仙、仉桂美提案，彈劾朱松偉，全案移送公務員懲戒委員會審理。

根據監委調查，朱松偉在2016年至2018年桃園市經發局長任內，向「桃園市自動駕駛系統試運行計畫委託服務案」勞務採購案業者涉嫌收取現金20萬元、水波爐2台、威而鋼2盒、蘋果手機3支、蘋果平板1個、飯店住宿共價值46萬餘元。

此外，朱松偉在擔任桃園市府「基地開發交通影響評估審查會議」審議小組委員，在審查前，傳訊息要求業者贈與10盒威而鋼，業者隔日將價值13000元的威而鋼送到朱松偉辦公室。而朱松偉任內一共向2名業者共索取12盒威而鋼。

有業者在爭取補助計畫前，傳簡訊給朱松偉稱：「叫評審對我好一點。」他回稱：「結果是我決定的！」業者問：「13個商圈要分300萬怎麼夠分？」朱松偉回稱：「我搞定了，不會砍妳的補助款！」

朱松偉在得標業者動工典禮當晚，傳送價值達22萬5000元的重型機車截圖，還說，「我想這台上下班，你能處理？」「送我一台重機就好了！」業者婉拒後，朱松偉又再截圖說，「我想改買這台，低調一點比較好。」不過，業者仍前往市府向朱松偉當面推辭。

監察院今日以11票全數審查通過監委高鳳仙、仉桂美提案，彈劾前桃園市經濟發展局長朱松偉，全案移送公務員懲戒委員會審理。（記者鍾麗華攝）

監察院今日以11票全數審查通過監委高鳳仙、仉桂美提案，彈劾前桃園市經濟發展局長朱松偉，全案移送公務員懲戒委員會審理。（記者鍾麗華攝）

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