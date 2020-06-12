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滿意度吊車尾卻怪市民「人在福中不知福」 柯文哲今承認失言

台北市長柯文哲今下午前往台北市議會進行市政總質詢，被議員王世堅詢問柯，昨把民調滿意度排在最後推給台北市民是「人在福中不知福」，王世堅要柯文哲收回這句話，柯文哲則坦言這句話失言。（記者簡榮豐攝）

台北市長柯文哲今下午前往台北市議會進行市政總質詢，被議員王世堅詢問柯，昨把民調滿意度排在最後推給台北市民是「人在福中不知福」，王世堅要柯文哲收回這句話，柯文哲則坦言這句話失言。（記者簡榮豐攝）

2020-06-12 15:34:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今下午前往台北市議會進行市政總質詢，被台北市議員王世堅詢問柯，昨把民調滿意度排在最後推給台北市民是「人在福中不知福」，王世堅批評，柯文哲的言行舉止，若在高雄市早就被罷免了，是台北市民不計較才沒被罷免，要柯文哲收回這句話；柯文哲則坦言這句話失言。

王世堅表示，傳聞柯文哲要聘任韓國瑜任副市長，反正柯家大業大也不差一副碗筷，替老朋友部署一下就好。柯文哲笑說，現在3個副市長都還在，講這種話是想嚇死他們嗎？他也好奇怎麼會有這種假新聞，假新聞也要幾分真才像。

柯文哲昨在總質詢被議員江志銘問到民調滿意度排最後，他竟答：「人在福中不知福啊，沒辦法。」王世堅今在議場批評：「你才是人在福中不知福！照你的言行作為，若在高雄市早就被罷免了。台北市民不計較，你才沒被罷免，這句話我要你收回。」柯文哲坦言這句話失言，昨天幕僚也和他說，很久沒失言了怎麼會又失言？

王世堅送柯文哲一本書「先別急著吃棉花糖」，並表示柯文哲急著吃棉花糖葬送政治前途、葬送台北市政，表現作為就是不專心市政，結果又擔任民眾黨的主席，更無心市政，是專職的黨主席、兼差的台北市長，這樣事情怎麼做得好？

王世堅指出，自柯上任就要研考會列管局處沒做好的事，但真正被列管的應該是柯市長，民調都吊車尾，「你急著吃棉花糖，就像得了政治敗血症，全部都壞光光，更糟糕的是找不到解方，我送你這本書算是解方啦。」

王世堅說，每次送柯東西，都會被退回來，只有龍袍沒有被退回來，但他也是要柯晚上穿著睡進行心理治療。不過柯文哲卻笑說，每次都被拿回去，要送就送。

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