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小英總統稱民主「沒有一黨專政」 柯文哲：每次問A她就答C

台北市長柯文哲本月10日在市議會備詢評論罷韓後的台灣政局，認為現在已經是「一黨專政」了，總統蔡英文回擊說「民主政治沒有一黨專政」，柯今早則嗆說「我每次問A她就答C」。（記者塗建榮攝）

台北市長柯文哲本月10日在市議會備詢評論罷韓後的台灣政局，認為現在已經是「一黨專政」了，總統蔡英文回擊說「民主政治沒有一黨專政」，柯今早則嗆說「我每次問A她就答C」。（記者塗建榮攝）

2020-06-12 11:35:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲本月10日在市議會備詢評論罷韓後的台灣政局，認為現在已經是「一黨專政」了，總統蔡英文回擊說「民主政治沒有一黨專政」。對此柯文哲今早出席福國社會住宅開工典禮前受訪時，柯態度轉彎說「沒有啦、是沒有到」，接著嗆說「我每次問A她就答C」，黨政軍退出媒體是哪個政黨的主張，從來不回答他的問題。

柯文哲昨在議會備詢時也被議員問到「一黨專政」的事，柯解釋也許他用字不夠精確，但他覺得權力意志仍要自制。今早有媒體再問到此事，柯文哲表示，這就算是批評了，當然有時候會覺得OVER，但他還是那句話，「直接回答我的問題，就像我每次問她台灣價值，她都不回答」、「我問黨政軍退出媒體是誰的主張，她也沒回答」。

柯文哲日前也在臉書嘲諷，蔡英文的民主跟大家不一樣、黨同伐異，對此柯文哲今早受訪笑說，「我還是滿耐打的，可以活到現在，後來想一想算了，這還不錯」。

此外，柯文哲團隊最近籌謀提高柯聲量的戰略計畫，擬打造柯的專屬新聞頻道，對此柯文哲四兩潑千金、笑呵呵表示表示，細節應該要問北市府副發言人黃瀞瑩、市府主任研究員陳智菡。

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