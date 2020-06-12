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國中會考成績大幅進步 林明溱重申退步校長將調整職務

南投縣長林明溱12日在議會重申對於國中會考成績不進反退最後兩名學校校長將調整職務。（記者張協昇攝）

南投縣長林明溱12日在議會重申對於國中會考成績不進反退最後兩名學校校長將調整職務。（記者張協昇攝）

2020-06-12 14:11:23

［記者張協昇／南投報導］南投縣今年國中會考成績，在縣府實施「增Ａ減Ｃ」等計畫下，比去年大幅進步，考出Ａ學生比去年增加1%，考出Ｃ學生則減少3%，縣長林明溱12日在議會縣政總質詢時除感謝各國中校長及老師們的辛勞外，也重申對於會考成績不進反退最後2名學校校長將調整職務。

議員陳宜君表示，今年縣內國中生參加會考成績大幅進步，有偏鄉學校學生都能考上台中女中等明星高中，相當不簡單，顯示如果校長用心辦學，能針對學生較差科目力求改進，就會進步。

議員賴燕雪則表示，去年縣內國中會考成績不理想，縣長林明溱曾在議會表示要將會考成績墊底的校長調回教育處，似乎也對校長們產生了壓力，今年會考成績才會大幅進步。

議員陳翰立則說，但有校長去年透過媒體表示現在的校長「赤手空拳、有責無權」，對於縣長迫於議會壓力，只因學生會考成績不佳，即調整校長職務的做法，感到相當委屈，不知縣長看法如何？

林明溱表示，對於今年國中會考成績大幅進步，很感謝全縣盡責認真的校長及老師，但有校長認為自己有責無權是不負責任說法，對於不認真、會考成績不進反退的最後兩名學校校長，縣府仍將遵照議會去年的建議予以調整職務，才能讓校長們思考如何兢兢業業辦學，提升學生素質。

南投縣今年國中會考成績大幅進步，圖為今年考生走出考場情形。（暨大附中提供）

南投縣今年國中會考成績大幅進步，圖為今年考生走出考場情形。（暨大附中提供）

南投縣議員陳翰立說，縣長將調整會考成績不佳國中校長職務，有校長反映現在的校長「赤手空拳、有責無權」，感到相當委屈。（記者張協昇攝）

南投縣議員陳翰立說，縣長將調整會考成績不佳國中校長職務，有校長反映現在的校長「赤手空拳、有責無權」，感到相當委屈。（記者張協昇攝）

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