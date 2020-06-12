國中會考成績大幅進步 林明溱重申退步校長將調整職務
［記者張協昇／南投報導］南投縣今年國中會考成績，在縣府實施「增Ａ減Ｃ」等計畫下，比去年大幅進步，考出Ａ學生比去年增加1%，考出Ｃ學生則減少3%，縣長林明溱12日在議會縣政總質詢時除感謝各國中校長及老師們的辛勞外，也重申對於會考成績不進反退最後2名學校校長將調整職務。
議員陳宜君表示，今年縣內國中生參加會考成績大幅進步，有偏鄉學校學生都能考上台中女中等明星高中，相當不簡單，顯示如果校長用心辦學，能針對學生較差科目力求改進，就會進步。
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議員賴燕雪則表示，去年縣內國中會考成績不理想，縣長林明溱曾在議會表示要將會考成績墊底的校長調回教育處，似乎也對校長們產生了壓力，今年會考成績才會大幅進步。
議員陳翰立則說，但有校長去年透過媒體表示現在的校長「赤手空拳、有責無權」，對於縣長迫於議會壓力，只因學生會考成績不佳，即調整校長職務的做法，感到相當委屈，不知縣長看法如何？
林明溱表示，對於今年國中會考成績大幅進步，很感謝全縣盡責認真的校長及老師，但有校長認為自己有責無權是不負責任說法，對於不認真、會考成績不進反退的最後兩名學校校長，縣府仍將遵照議會去年的建議予以調整職務，才能讓校長們思考如何兢兢業業辦學，提升學生素質。