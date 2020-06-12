藍營指發3倍券將造成排隊亂象 中華郵政：已規劃加班、增人力

國民黨指郵局能量不足3倍券將引發排隊亂象，中華郵政表示，已規劃加班、增人力因應。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020-06-12 13:26:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院推出的振興經濟「三倍券」將上路，國民黨今早召開記者會質疑郵局能量不足，將造成排隊亂象。對此，中華郵政發言人郭純陽表示，三倍券的發券時間從7月15日至12月31日，其實這個時間很長，民眾若要選擇到郵局領券，有充分的時間不一定要擠在前一兩周。但考量許多民眾一定想盡早拿到券，中華郵政也規劃於7月18日、25日這兩個週六加班，盡量滿足民眾領券需求。

國民黨文傳會主委王育敏指出，以每人領取時2分鐘換算，一天8小時完全不做其他郵政業務，一個櫃台一天也只能處理240份振興券，一間郵局必須加開2至3個櫃台全天處理，才有可能在2週內發放完畢。郭純陽表示，三倍券並沒有所謂需要在兩週內發放完畢的規定，且要領紙本券，除郵局之外，民眾也能透過四大超商預購、領取，此外，還能選擇電子票券，完全不用排隊領取。

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郭純陽表示，既然國家把這個重任交給中華郵政，他們就會勇於承擔，目前除規劃週六加班發券之外，每天營業時間除第一線窗口約6000餘名員工外，還會再調動內部人員支援、增加志工數量及勞動部的安心上工方案的臨時人員，讓排隊秩序與領券過程更順利快速。

對於國民黨質疑郵局人員發券壓力過大，可能出現更多行政疏失，最後卻必須自行承擔賠償責任，對基層員工不公平。郭純陽表示，這部分除各金融機構包含郵局，原本內部就有金額短少的處理機制外，為降低窗口同仁負擔，經濟部也有規畫配、送過程中的保險，同仁不用太擔心。

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