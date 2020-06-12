反送中週年 台港協力「千里送家書」 立院展出

民進黨立委何志偉（左）在舉行「反送中周年！千里送家書，台港聯手 捍衛自由」記者會，會中紀錄片導演周世倫（中）等人一同為香港人發聲。（記者王藝菘攝）

2020-06-12 12:30:30

〔記者吳書緯／台北報導〕香港反送中運動至今滿週年，許多港人逃亡來台；在台港人組織與台灣民團透過民進黨立委何志偉協助在立法院舉行「千里送家書」特展。何志偉對港人暖心喊話「當你們需要自由民主空氣時，台灣會幫助你們」，台灣永遠會在這裡。

民進黨立委何志偉在舉行「反送中周年！千里送家書，台港聯手 捍衛自由」記者會，會中展出寫給香港親友的信件。（記者王藝菘攝）

香港反送中運動自去年6月9日港人發起大遊行，但遭到港府冷處理，去年6月12日發起大規模佔領運動，將行動進一步擴大，隨著抗爭逐漸升級，許多港人逃亡來到台灣，獲得台灣各界協助安置。

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民進黨立委何志偉在舉行「反送中周年！千里送家書，台港聯手 捍衛自由」記者會，會中展出寫給香港親友的信件。（記者王藝菘攝）

流亡在台的港人社團「與理同暴」和台灣基督長老教會等民團，在何志偉協助下，在立法院國會咖啡廳展開「千里送家書」特展，展示寫給流亡在台的港人家書、或是流亡各地港人卻無法寄回香港的家書，並召開「反送中週年！千里送家書，台港聯手 捍衛自由」記者會，宣布展覽自6月12日至6月26日。

民進黨立委何志偉在舉行「反送中周年！千里送家書，台港聯手 捍衛自由」記者會，會中展出寫給香港親友的信件。（記者王藝菘攝）

何志偉表示，原先2、3個月前就要舉辦家書展，但在籌備過程中，有些幫忙的香港朋友失聯、找不到人，今日選在立法院舉辦家書展，是因為這裡是台灣最高的民意機關，有民意代表和警方可以維護這些信件，讓各界可以安心地看到抗爭者與家人問候。

民進黨立委何志偉在舉行「反送中周年！千里送家書，台港聯手 捍衛自由」記者會，會中展出寫給香港親友的信件。（記者王藝菘攝）

何志偉抨擊中國政府，過去承諾香港50年不變，但結果讓「東方之珠」蒙塵，富庶的香港變成人間煉獄，並向香港朋友喊話「台灣會跟你們站在一起！」他表示，雖然有些人認為要立「難民法」，但此時此刻執政黨修法上有時間壓力，所以政府會以特別專案方式，最快速的協助有需要的香港抗爭者。

出席記者會的立法院台港連線會長、無黨籍立委林昶佐表示，港人來不是零星個案，從去年到今年有許多案例，過去台灣在爭取民主化的過程中也獲得許多國際幫助，才有今天的民主自由，當台灣現在有能力時，也應幫助香港，協助港人爭取自由民主。

林昶佐說，幫助香港不僅是台灣民間團體協力、或是港人自救，國會立委所組成的台港連線也會持續努力，讓相關機制可以變得更加完善。

其中一名逃亡來台的港人在記者會上匿名表示，在這一年有數不清的抗爭者被逼著離鄉背井，剛抵達台灣時，曾懷疑像他這樣年紀比較大的抗爭者，能否受到保護，令人慶幸台灣政府沒有忘記已經在工作的抗爭者，提供無微不至的照顧。

香港眾志秘書長黃之鋒也透過影片表示，感謝台灣各界協助，透過這次「千里送家書」展覽，讓流亡到台灣的港人知道「香港人沒有忘記你們，繼續加油！」；黃之鋒說，香港這個夏天的情況越來越不容易，「港版國安法」通過後可能有秘密警察，香港一定會繼續努力，用盡所有方法，希望未來台港一起風雨同心。

知名香港演員杜汶澤透過影片表示，他曾在1993年因為高利貸跑路到台灣，靠著台灣朋友才能渡過，當時是為了「錢」，然而現在香港年輕人逃亡來到台灣是因為「公義」，他對於香港年輕人感到欽佩；他也向流亡到台灣的港人說，台灣是好地方、台灣人很有正義感，希望可以早日適應，融入台灣社會文化，並不忘提到「光復香港，時代革命」。

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