挺台法案又1宗！ 美參議員提「台灣防衛法」阻中國武力犯台

2020-06-12 08:23:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)11日提出「台灣防衛法」(Taiwan Defense Act,簡稱TDA)草案,確保美國政府履行「台灣關係法」(TRA)規定的義務,維持美軍阻止中國對台軍事侵略的能力,並評估美國核武力對於中國武統台灣的威懾能力。

霍利11日在推特上表示,他提出「台灣防衛法」草案,遏止中國的帝國主義,捍衛美方的切身利益,以及作為美國的夥伴台灣。

霍利隨後在新聞稿指出,台灣是自由開放印太的關鍵,如果中共被允許掠奪對台控制權,它就能夠隨時準備統治該區域,這不僅對美國亞太盟邦與夥伴,也對在國內工作的美國民眾的生活與生計構成無法接受的威脅,美國絕不能容許這樣的情況發生。

法案表示,中國政府試圖通告「既成事實」(fait accompli)的策略,即為美軍尚未作出有效反應前,中國透過武力奪取台灣控制權,並同時阻止美軍的聯合行動,從而迫使台灣接受統一。

法案要求,美國須根據「台灣關係法」的義務,維持阻止中國對台造成既成事實的能力,包括國防部長自明年4月開始,每年向國會提交報告,說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估,以及美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。

