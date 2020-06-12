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首頁　>　政治

挺台法案又1宗！ 美參議員提「台灣防衛法」阻中國武力犯台

美國軍隊。（路透資料照）

美國軍隊。（路透資料照）

2020-06-12 08:23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）11日提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act，簡稱TDA）草案，確保美國政府履行「台灣關係法」（TRA）規定的義務，維持美軍阻止中國對台軍事侵略的能力，並評估美國核武力對於中國武統台灣的威懾能力。

霍利11日在推特上表示，他提出「台灣防衛法」草案，遏止中國的帝國主義，捍衛美方的切身利益，以及作為美國的夥伴台灣。

霍利隨後在新聞稿指出，台灣是自由開放印太的關鍵，如果中共被允許掠奪對台控制權，它就能夠隨時準備統治該區域，這不僅對美國亞太盟邦與夥伴，也對在國內工作的美國民眾的生活與生計構成無法接受的威脅，美國絕不能容許這樣的情況發生。

法案表示，中國政府試圖通告「既成事實」（fait accompli）的策略，即為美軍尚未作出有效反應前，中國透過武力奪取台灣控制權，並同時阻止美軍的聯合行動，從而迫使台灣接受統一。

法案要求，美國須根據「台灣關係法」的義務，維持阻止中國對台造成既成事實的能力，包括國防部長自明年4月開始，每年向國會提交報告，說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，以及美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。

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