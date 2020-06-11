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台美關係「真朋友」 AIT：台灣民主及經濟超出預期

美國在台協會代表裴德禮與東海大學校長王茂駿攜手舉辦1979年後美台關係特展在東海大學展開展。（記者蔡淑媛攝）

美國在台協會代表裴德禮與東海大學校長王茂駿攜手舉辦1979年後美台關係特展在東海大學展開展。（記者蔡淑媛攝）

2020-06-11 20:03:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國在台協會策畫「1979年後美台關係特展」今天巡迴至東海大學開幕，回顧自1979年《台灣關係法》簽署以來，美國與台灣在工商、醫衛生及文教等40年來發展的緊密關係，美國在台協會代表裴德禮與會強調美台關係是「真朋友、真發展」台灣向世界證明，民主不分種族、宗教或族裔，並且兼容東西方文化傳統。

裴德禮致辭表示，他曾在香港和廣州任職，長期以來思考台灣與中國以及與美國的關係，當今的美台友誼和台灣發展成為經濟強國和充滿活力的民主制度，可以說超出了預期。

裴德禮表示，希望透本次特展，讓更多人了解美台夥伴關係的廣度和深度，目前美台關係在美國國會中得到了七位美國總統以及共和黨和民主黨的支持，他強調，美台關係是非常重要，且現在更為重要。美台關係是真朋友，真發展，這是下一個40年要努力的，也是為了讓世界變更好的作為。

東海大學校長王茂駿表示，東海與美國有相當的歷史連結淵源，1952年美國在華基督教大學聯合董事會執行祕書方威廉博士，建議在台設立基督教大學，並提出重要指引，隔年美國副總統尼克森先生親自來台主持學校的奠基破土典禮，東海在美國的姐妹校將近五十校，許多美籍教師來校授課，讓東海學生能與國際接軌。

「1979年後美台關係特展」巡迴展即日起至8月20日於東海大學圖書館一樓主題展示區展出，展覽內容以歷史文物、老照片、口述歷史影片、AR擴增實境等多媒體為主，呈現美國在台協會在台耕耘四十年的豐碩成果。

美國在台協會代表裴德禮（左４）與東海大學校長王茂駿（左５）攜手舉辦1979年後美台關係特展在東海大學展開展。（記者蔡淑媛攝）

美國在台協會代表裴德禮（左４）與東海大學校長王茂駿（左５）攜手舉辦1979年後美台關係特展在東海大學展開展。（記者蔡淑媛攝）

1979年後美台關係特展在東海大學開展，美國在台協會代表裴德禮（中）與東海大學校長王茂駿接受導覽。（記者蔡淑媛攝）

1979年後美台關係特展在東海大學開展，美國在台協會代表裴德禮（中）與東海大學校長王茂駿接受導覽。（記者蔡淑媛攝）

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