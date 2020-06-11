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中國仿MIT口罩賣菲國！ 假合格證蓋上共產黨標章

菲律賓出現中國仿冒台灣MIT口罩，還捏造製造廠商資訊。（熊熊來七逃提供，本報合成）

菲律賓出現中國仿冒台灣MIT口罩，還捏造製造廠商資訊。（熊熊來七逃提供，本報合成）

2020-06-11 20:20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國假冒台灣製造MIT口罩外銷，先前在日本發現大量假口罩蹤跡，現在有菲律賓台灣民眾發現當地也淪陷，大量打著MIT名義的中國口罩還蓋上台北市共產黨標章。

臉書粉絲專頁「熊熊來七逃」為在菲律賓台灣民眾所設置，介紹台灣人在菲律賓的生活點滴，該粉專今（11日）發文指出，菲律賓出現中國仿冒MIT口罩，產品還附有「合格證」，註明該款愛德萊品牌的一次性口罩能夠防細菌、異味、粉塵、陽光、花粉、霧霾、PM2.5。

該「合格證」上還強調產地來自「中國台灣」，每一盒口罩共有50片，生產廠家為「台北市融億紡織有限公司」，日期為2020年5月28日，還有電話「02-2764883」，證書下方還有1個中國官方專用的紅色印章，可看見中國共產黨黨徽。

經查，台北市並沒有「融億紡織有限公司」，證書上附帶的電話號碼「02-2764883」格式也有誤，根本打不通，且台北市不屬於中國執政範圍，因此有關商品並不會蓋上共產黨戳記。

PO文粉專指出，真的是只有「中國可以超越中國」，他嘲諷，「這麼強大的中國，你們知道台灣的口罩都會印上『小熊維尼』的圖樣嗎？要做、要仿請做到位。文案寫著made in Taiwan，根本只是想欺騙菲律賓民眾，你們這樣，不該啊」。

「熊熊來七逃」臉書粉專（已獲授權）

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