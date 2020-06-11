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監院人事案還沒送國會 民眾黨團：在野黨喊破喉嚨也沒用

民眾黨團正副總召賴香伶、張其祿開記者會，呼籲儘速提出監委人事，並在臨時會處理港澳條例。（記者陳昀攝）

民眾黨團正副總召賴香伶、張其祿開記者會，呼籲儘速提出監委人事，並在臨時會處理港澳條例。（記者陳昀攝）

2020-06-11 15:47:07

〔記者陳昀／台北報導〕立法院預計6月下旬召開臨時會，新任監察委員8月上任。民眾黨團正副總召賴香伶、張其祿今開記者會質疑，至今總統府還沒將監委名單送交國會，是有何考慮？面對香港情勢嚴峻，陸委會曾承諾提出的人道救援方案也至今未見，且執政黨對修法態度規避，顯然口惠實不至，「大家說民進黨一黨獨大，在野黨喊破喉嚨也沒用」，呼籲於臨時會處理。

賴香伶指出，從報載得知立院可能6月下旬開臨時會，目前考試委員、國家通訊傳播委員會委員名單已送進立院，但新任監委8月就要上任，名單卻至今未見，「是不是中間有什麼不可讓人知道的事？」她說，這樣壓縮各黨團評估時間、簡化過程，在野黨屆時恐怕又要背負「擦槍走火的責任」。

賴香伶表示，會期中曾呼籲前瞻預算事關重大，不宜在臨時會處理，民進黨團卻執意如此，「現在大家說民進黨一黨獨大，在野黨喊破喉嚨、喊得再大聲都沒有用。」

賴香伶表示，香港情勢嚴峻，「香港澳門關係條例」修法急迫，但民進黨團的態度就是不會列入臨時會議程，「明明是重要的事，是有什麼考慮嗎？」

張其祿批評，執政黨口口聲聲「撐香港」的人道救援方案，延宕至今尚未公布，香港情勢非同小可，為體現台灣與香港站在一起，應透過《港澳條例》第18條修法，讓援助過程能有一致標準，呼籲執政黨應於臨時會討論。

張其祿表示，5月28日陸委會主委陳明通承諾一週內推出港人人道救援方案，隔天院會總質詢行政院長蘇貞昌、陳明通再次允諾，陳還改稱「港澳條例」施行細則有修法空間，至今卻仍未看到完整方案內容，執政者對修法看來態度規避，不知是否打算以拖待變，但「撐香港」不能口惠實不至。

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