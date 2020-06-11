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「避免造成無謂爭端」 許崑源遺孀「婉謝」追謚先生為榮譽議長

許崑源夫人林絲娛今天上午發表聲明，婉謝議會追謚先生為榮譽議長的好意。（資料照）

許崑源夫人林絲娛今天上午發表聲明，婉謝議會追謚先生為榮譽議長的好意。（資料照）

2020-06-11 12:10:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會議長許崑源6日不幸身亡，市議會9日透過黨團協商，通過追謚許為「永遠的榮譽議長」，引發不同觀點的看法。對此，許崑源夫人林絲娛今天上午發表聲明，婉謝議會追謚先生為榮譽議長的好意。

林絲娛聲明說，先夫連續擔任7屆高雄市議員，並擔任縣市合併後兩任議長，為民服務26六年，在協助推動市政及主持議事的貢獻，相信市民心中自有評價。

她強調，為了避免造成無謂爭端，她代表遺屬婉謝議會追謚的好意。

許崑源遺孀的聲明。（高雄市議會提供）

許崑源遺孀的聲明。（高雄市議會提供）

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