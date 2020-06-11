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高雄市長補選「藍白合」？ 江啟臣：保持最大彈性和空間

江啟臣今天與國民黨立委呂玉玲、吳斯懷等人赴華僑救國聯合總會座談交流。（記者吳書緯攝）

江啟臣今天與國民黨立委呂玉玲、吳斯懷等人赴華僑救國聯合總會座談交流。（記者吳書緯攝）

2020-06-11 11:48:49

〔記者吳書緯／台北報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，藍營需在短時間內尋覓市長補選人選；國民黨主席江啟臣今天表示，目前人選尚在徵詢中，尚不方便透露；當被問及是否有意願與民眾黨合作推無黨籍候選人參與補選，江啟臣未置可否，僅表示國民黨會保持最大的彈性跟空間，來找到最適合的人選。

江啟臣今天與國民黨立委呂玉玲、吳斯懷等人赴華僑救國聯合總會座談交流，會前被媒體問到關於高雄市長補選人選的徵詢狀況？江啟臣表示，人選陸續在徵詢當中，內容細節不方便透露。

當被問到是否有機會與民眾黨合作推無黨籍候選人？江啟臣表示，對於高雄的發展還是國民黨關心的重點，由於補選的期程較短，因此在尋覓人選等作業期程都壓縮，所以國民黨會保持最大的彈性跟空間來找到最適合的人選。

針對韓國瑜支持者週六號召群眾上凱道挺韓，江啟臣指出，目前各界都有許多的活動，包含明晚在高雄也有舉辦故議長許崑源的追思會，表達對議長的關心或對高雄的關心，而集會遊行本來就是人民的權利，國民黨都予以都尊重。

至於媒體問及，前國民黨主席朱立倫指國民黨的改革還是太慢，且應該撕掉「親中」的標籤，江啟臣說，國民黨的改革是大家的事情、所有黨員的事情，他完全可以體會朱前主席對於黨務改革的關心，過程中也有不斷的與他聯絡、請益，也會加快改革的腳步。

江啟臣也預告，國民黨的改革委員會月底前會把所有相關的建議提到中常會，相信很快就會有結果可以報告。

江啟臣今天與國民黨立委呂玉玲、吳斯懷等人赴華僑救國聯合總會座談交流，會前合影。（記者吳書緯攝）

江啟臣今天與國民黨立委呂玉玲、吳斯懷等人赴華僑救國聯合總會座談交流，會前合影。（記者吳書緯攝）

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