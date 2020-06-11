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弔唁許崑源 葉耀鵬：追究撕裂責任

美麗島電子報董事長吳子嘉（左1）及前監委葉耀鵬（右2）今上午到許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

美麗島電子報董事長吳子嘉（左1）及前監委葉耀鵬（右2）今上午到許崑源靈堂前致哀。（記者方志賢攝）

2020-06-11 11:19:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市議長許崑源墜樓身亡，今是靈堂開放弔唁第4天，美麗島電子報董事長吳子嘉及前監委葉耀鵬也到場致哀，吳子嘉表示，許崑源的選擇讓自己成了悲劇英雄，他非常不捨，但從悲劇英雄的結果中也看到正面價值;葉耀鵬也說許的身亡盼引起全民反省，台灣社會不要被撕裂，但「誰在撕裂？」悲痛不能代表什麼？「要追究撕裂責任才是重點。」

吳子嘉表示，他到許崑源靈前希望議長夫人要節哀、順變，他與許崑源是多年老友，許過去是高雄的大英雄、大人物，最後的選擇成了悲劇英雄，他非常不捨，但從悲劇英雄的結果中也看到正面價值，他希望民眾對這正面價值有深刻體會，但因為家屬正處悲傷中，他也不便過多的闡述。

對於媒體問及韓國瑜昨在國民黨中常會上提到「狗熊」這2個字，吳子嘉說，這是韓國瑜談話的風格，把許崑源與鄭南榕先生類比，這種類比是另外一種的肯定。

葉耀鵬也說，議長墜樓身亡是很不幸的事，希望能引起全民的反省，台灣的政治文化要檢討，台灣社會不要被撕裂，「誰在撕裂？」悲痛不能代表什麼？「要追究撕裂責任才是重點。」

媒體問及葉耀鵬日前曾提到罷韓會讓台灣政壇永無寧日？葉耀鵬說，他講完事實證明就是這樣，沒有限制的再審，永遠都是敗部復活，「政治是這樣搞的嗎？」「有這麼墮落的政黨？」媒體追問他指的是哪個政黨？葉回說「誰在幹這事？」「清楚了吧！」

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