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首頁　>　政治

批韓消費鄭南榕許崑源 黃捷怒：非要摧毀高雄到最後一刻

高雄市長韓國瑜（左）。（記者葛祐豪攝）

高雄市長韓國瑜（左）。（記者葛祐豪攝）

2020-06-10 22:14:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（10）日表示，鄭南榕為了台灣民主犧牲，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？太惡劣了，太惡毒了！」對此，黃捷痛批韓國瑜消費二人，堪稱台灣民主的毒瘤，「非要摧毀高雄到最後一刻，留下仇恨才甘願」。

黃捷今日在臉書PO文表示，近日的事件她一點都不想多評論和回應，希望風波到此，留給家屬和逝者空間，但今天聽到韓國瑜將議長比喻鄭南榕的發言，仍是憤忿難平。「先不論鄭南榕的民主犧牲和許崑源能否相提並論，但是從沒有人說議長是狗熊，只有韓國瑜這樣說」。

黃捷質問韓國瑜，許崑源生前如此相挺，「怎麼還有臉消費這麼相挺的友人？請不要為了鞏固支持、找尋政治情緒出口，做出泯滅人性，消費亡者的行為」。黃捷批，現在正是韓國瑜最生龍活虎的時候，沒有市政和官位包袱，訴諸對決、製造兩派人馬對立的鼓吹，正是韓最擅長的本行。

黃捷指出，同時消費許崑源和民主前輩鄭南榕，以此挑撥人民，簡直唯恐天下不亂，韓國瑜堪稱台灣民主的毒瘤。她也批，市民無不希望高雄儘速回歸平靜，「但韓國瑜仍不放過我們，非要摧毀高雄到最後一刻，留下仇恨才甘願」。

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