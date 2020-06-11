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國民黨：台灣解封境外生卻難返台 蔡政府漠視學生權益

國民黨文傳會主委王育敏（右2）與國政基金會高級助理研究院盧宸緯（右）、大陸事務部主任左正東（左2）、私立教育事業協會理事長唐彥博等，召開「解禁聲聲慢，就學路漫漫」記者會，呼籲政府重視境外生就學權益。（記者張嘉明攝）

國民黨文傳會主委王育敏（右2）與國政基金會高級助理研究院盧宸緯（右）、大陸事務部主任左正東（左2）、私立教育事業協會理事長唐彥博等，召開「解禁聲聲慢，就學路漫漫」記者會，呼籲政府重視境外生就學權益。（記者張嘉明攝）

2020-06-11 10:24:42

〔記者施曉光／台北報導〕台灣防疫已經大致解封，但許多境外學生迄今仍無法順利返回台灣就學，國民黨今天上午為此召開「解禁聲聲慢，就學路漫漫」記者會，質疑蔡政府對此事完全沒有態度，遲未訂出返台時間表，漠視境外生權益。

國民黨並當場透過電話聯繫一位人在上海，目前就讀北部某大學研究所的錢姓學生。這位錢同學表示，她的學業必須做實驗，由於無法來台，目前進度完全停擺，只能在線上修課，如果回不去學校，將嚴重影響她的實驗進度，沒有實驗結果資料，也就無法撰寫論文，她希望政府能訂出一個準確的入境時間，並讓應屆畢業生優先返台。

私立教育事業協會理事長唐彥博表示，境外生無法入境，導致學校財務收入減少，也影響國際競爭力，目前各大學都在積極推動國際化，境外生對於學校經營，具有重要指標，同時也應該確保學生受教權益。

唐彥博強調，台灣現在有「防疫的陳時中」、「經濟的陳時中」，應該還要有「教育的陳時中」，他並建議政府可以建立平台整合各校做有效控管，例如對岸的境外生可以考慮透過分批包機的方式做控管，這對航空業、學校以及國內經濟都會有所幫助。

國民黨大陸事務部主任左正東表示，蔡政府過去半年來的政策尤其對陸生造成相當大的傷害，從剛開始歧視性的隔離措施，到後來根本無法入境，嚴重影響陸生就學權益，再加上社會各界因為恐懼傳染病而出現許多負面看法，讓陸生處境更是雪上加霜，他並強調，只有拿下口罩的解封，而沒有改變社會交往的重大舉措，不是真的解封，呼籲政府讓數萬的境外生能順利於下學期開始前來台，這也才是對防疫成果的自信，並向國際宣示台灣防疫領先全球的具體表現。

國民黨文傳會主委王育敏質疑，行政院先前一度想要解禁，讓境外生可以分批返台，後來又突然踩煞車，這件事情攸關境外學生權利以及台灣大學的競爭力，政府應該訂出明確日期，讓境外生順利返回台灣完成學業，更何況有些人還是畢業生，卻無法參加人生重要的畢業典禮。

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