行政院計畫5年177億推動顯示科技產業整合

行政院發言人丁怡銘（見圖）今晚表示，政府和產業將共同努力，結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，將有助於打造新技術、新應用，以及新商業模式。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2020-06-10 20:42:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院科技會報辦公室將在明天行政院院會提出「台灣顯示科技與應用行動計畫」報告案，未來預計由政府在5年內投入177億元，與產業界積極合作，推動結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案。

科技辦指出，去年行政院召開「智慧生活顯示科技與應用產業策略會議（SRB）」，並在會後開始收斂相關計畫，行政院長蘇貞昌約在兩週前核定這項行動計畫，科技辦也將在院會報告計畫內容，主要是針對SRB會後結論的人才、技術、場域三大方向。

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行政院發言人丁怡銘今晚表示，科技是我國相當重要且具有優勢的產業，政府和產業將共同努力，結合顯示科技與零售、交通、醫療和育樂等領域，發展系統整合解決方案，將有助於打造新技術、新應用，以及新商業模式。

據悉，行政院根據去年SRB會議後的結論，由科技辦規劃出行動計畫，預計在未來5年，由政府投入177億元預算來推動，以實現「Beyond Display-透過新興顯示科技與應用建構二０三０智慧生活」願景。

此外，交通部日前已宣布7月起推出「安心旅遊」方案，團體旅遊基本每人每日補助700元、每團3萬至7萬元，自由行每房優惠1000元等好康，交通部明天也將在行政院院會提出報告，實施期間為7月1日至10月31日，藉此振興觀光產業，並帶動整體市場經濟活絡，預估投入39億元經費，預期可帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元。

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