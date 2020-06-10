高雄補選國民黨推誰？ 王育敏：江啟臣已徵詢4、5位在地人

誰代表藍營參選高雄市長？國民黨文傳會主委王育敏表示，江主席已徵詢過4、5位人選，都是高雄在地優秀人選。（記者葛祐豪攝）

2020-06-10 17:34:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕誰會代表國民黨參選高雄市長？國民黨文傳會主委王育敏今天下午在高雄表示，主席江啟臣已徵詢過4、5位人選，都是高雄在地優秀人選，有些是有意願的，會在最快時間內定案公布。

王育敏說，今天到高雄舉辦行動中常會，除了提振高雄士氣，也聆聽高雄黨代表的意見、心聲，今天共有15位黨代表登記發言。

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她說，今天有很多中常委建議，包括如何吸引年輕人、貼近年輕人？也有人建議國民黨應建立一套制度，不要因人設事，一改再改。

王育敏轉述，會中很多黨代表，也關心接下來的高雄市長補選，應該要提出什麼樣的人選？黨主席江啟臣則表示，人選最快時間會推出，繼續扎根、服務高雄市民。

針對大家最在意的高雄市長補選人選，王育敏會後受訪時說，江主席已徵詢過4、5位人選，都是高雄在地優秀人選，現在還在徵詢中，會在最快時間內定案公布。

王育敏說，「被徵詢的人才，有些是有意願的」，國民黨中央會綜合衡量在地的意見，還有個人的條件、意願，推出一個未來在補選中，會讓更多高雄市民願意信任而且支持的好人選。

目前被點名的熱門人選，包括市議員黃紹庭、蔡金晏、黃柏霖，及新科不分區立委吳怡玎、前立委林國正等人。

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