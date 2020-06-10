立委蔣萬安弔唁許崑源 稱高雄市長人選「在地、會做事、執行力強」

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立委蔣萬安悼念已故議長許崑源。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／高雄報導〕立委蔣萬安到高雄開完國民黨中常會後，前往市立殯儀館為已故議長許崑源上香，媒體問及國民黨市長補選人選；蔣萬安答問表示，會朝向在地、會做事、執行力強人選尋覓。
蔣萬安說，黨中央目前積極（查訪）市長人選，會做整體通盤規劃，而韓市長在臉書表達不提選舉訴訟，至於韓市長要休息完全遵照他決定，下午要去鳳山行政中心加油打氣。
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前立委黃昭順說，國民黨一定會推出強棒，自己對高雄及黨的關心還是持續。
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